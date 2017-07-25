Вторник, 25 июля 2017

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя приговорил фигуранта третьего дела “украинских диверсантов” Алексея Стогния к трем с половиной годам колонии. О решении, вынесенном 17 июля, стало известно лишь в нынешнюю среду из публикации Крымской правозащитной группы.

Приговор 42-летнему севастопольцу Стогнию вынесен не по обвинениям в шпионаже и диверсии, о которых говорилось сразу после его задержания. Политзек объявлен виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и части 1 статьи 223 российского УК (незаконные изготовление, переделка или ремонт оружия либо изготовление боеприпасов).

Разбирательство проходило в закрытом режиме, и каких бы то ни было деталей процесса правозащитники не приводят. Не известны ни имя судьи, ни число прошедших заседаний, ни то, признал ли вину сам политзек, ни режим колонии, в которой ему назначено отбывать срок, ни то, обжаловал ли он приговор. На сайте Киевского райсуда карточка дела отсутствует.

Об аресте Стогния и другого фигуранта третьего дела “диверсантов” – Глеба Шаблия – стало известно 20 ноября 2016 года, когда в телепрограмме “Вести недели с Дмитрием Киселевым” был продемонстрирован сюжет с их признательными показаниями. Стогний заявил, что является полковником, старшим офицером 13-го отдела 1-го департамента Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал сведения об объектах, инфраструктуре, кораблях и офицерах российского Черноморского флота в Севастополе. В этот же сюжет вошли и кадры “задержания” Стогния в Севастополе, снятые в светлое время суток. Как отмечалось в репортаже, “спецназ задерживал шпиона довольно жестко”, поскольку у того был пистолет.

На другой день РИА “Новости” передавало, будто Стогний и Шаблий входили в одну группу с арестованными неделей раньше фигурантами второго дела “украинских диверсантов” Дмитрием Штыбликовым, Алексеем Бессарабовым и Владимиром Дудкой.

Между тем в конце мая нынешнего года КПГ сообщила со ссылкой на Оксану Стогний, жену политзека, что на самом деле ее мужа задержали не в Севастополе, а на КПП “Армянск” у границы аннексированного Крыма с континентальной Украиной. При этом Стогний, вопреки продемонстрированным по телевидению кадрам “задержания”, был схвачен не в светлое время суток, а в ночь с 14 на 15 ноября 2016-го, когда направлялся в Киев на день рождения дочери.

Днем 15-го числа в квартиру задержанного в Севастополе явились несколько незнакомцев, представившихся сотрудниками ФСБ; двое из них были в масках. Вместе с ними пришли и двое понятых. Визитеры предъявили некий документ, санкционирующий проведение осмотра на предмет поиска запрещенных предметов. В итоге ничего найдено и изъято не было. О задержании мужа силовики объявили хозяйке лишь по окончании осмотра.

Обыски прошли также у родителей Стогния и на работе у задержанного. У отца задержанного изъяли компьютер, а на работе – два ноутбука.

Решение об аресте Стогния вынес 17 ноября судья Киевского райсуда Виктор Можелянский. Заседание прошло в закрытом режиме. С тех пор срок ареста политзека неоднократно продлевался.

В конце мая стало известно и о том, что Стогнию в итоге вменены не шпионаж и диверсии, а незаконное изготовление оружия.

Всего по трем делам “украинских диверсантов” арестованы девять человек. До суда дошли материалы в отношении двух фигурантов первого дела – крымского татарина Редвана Сулейманова, после аннексии полуострова поселившегося в Запорожье и схваченного после приезда в гости к родителям, и дальнобойщика с Харьковщины Владимира Присича, задержанного во время рейса в Севастополе.

Как и Стогнию, Сулейманову и Присичу в итоге вменили не диверсии, а другие обвинения. Сулейманову инкриминирована часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба). Слушания по существу его дела продолжаются в Симферополе с апреля. Политзек признал вину, но не согласился с суммой вмененного ущерба.

Присич в мае был осужден в Севастополе к трем годам общего режима по части 2 статьи 228 кодекса (незаконные хранение и транспортировка наркотиков в крупном размере). В суде он признать вину отказался. Рассмотрение апелляционной жалобы политзека пройдет 8 августа в Севастопольском горсуде.

Фигуранты второго дела “диверсантов” Дмитрий Штыбликов и первого дела Андрей Захтей пошли на досудебное соглашение с прокуратурой. Сообщалось, что теперь обвинение Захтею переквалифицируют с подготовки диверсии на незаконное хранение оружия и подделку документов.