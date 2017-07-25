Вторник, 25 июля 2017

Служба безопасности Украины выдворила из страны сотрудницу ВГТРК Марию Князеву, делавшую репортажи для телеканалов “Россия-1″ и “Россия-24″. Об этом сообщается на ФБ-странице спецслужбы.

Князевой на три года запретили въезжать на Украину.

Как сообщается, сотрудница российского телевидения работала на Украине под псевдонимом Саушкина. В СБУ обвиняют ее в том, что она, “используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами”, собирала информацию о ситуации на Украине, деятельности органов власти и силовых структур страны, используя ее для “тенденциозного освещения ситуации”. Решение о выдворении, говорится в заявлении, было принято “в рамках противодействию вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство”.

Главред “России-24″ Евгений Бекасов уточнил РИА Новости, что Князева вернулась из Украины еще две недели назад.

Сама Князева пояснила агентству, что была задержана на улице в Киеве. По словам Князевой, ее около пяти часов допрашивали в помещении СБУ, обвинив в том, что она представляет “угрозу национальной безопасности” Украины, а затем вывезли на границу, где передали российской стороне.

В мае украинские пограничники отказались пускать в страну сотрудниц “Комсомольской правды” Марию Ремизову и Елену Бодуэн, а также корреспондента RT Рамиля Ситдикова, ехавших в Киев освещать “Евровидение”. Им отказали во въезде из-за незаконных поездок в аннексированный Крым.