Вторник, 25 июля 2017

Я бы сделал это кино глубже и чтобы было меньше спецэффектов. Сократил бы “голливудские” сцены, которых там очень много. Например… голая грудь балерины. Сергей Бондарчук так не снимал, Андрей Тарковский тоже. Деликатности, присущей русской культуре, здесь не хватает. Если бы речь шла еще об Александре II, а тут все-таки святой. Не надо этого делать… Там два часа фильма – это любовные страсти, приходы, яркие сцены с Матильдой. У людей вопрос: а разве это самое главное в истории Николая Александровича Романова? И всего последние три минуты фильма – про царя без Матильды. А дальше в титрах написано, что более 20 лет они с императрицей жили счастливым браком, у них было пятеро детей и в 1918 году они были убиты большевиками.

Павел Пожигайло, председатель Общественного совета при Министерстве культуры

Художник. Совсем не громадная. Маленькая, классическая грудь… возьмите, наконец, известный немецкий труд профессора Андерфакта “Брусте унд бюсте”, где с цифрами в руках доказано, что грудь женщины нашего времени значительно больше античной… А я сделал античную.

Редактор. Ну и что из того, что больше? Нельзя отдаваться во власть подобного самотека. Грудь надо организовать. Не забывайте, что плакат будут смотреть женщины и дети. Даже взрослые мужчины… В общем, бросим дискуссию. Все ясно. Грудь – это неприлично.

Художник (утомленно). Какой же величины, по-вашему, должна быть грудь официантки?

Редактор. Как можно меньше… Хорошо если бы совсем не было.

Илья Ильф и Евгений Петров. “Саванарыло”