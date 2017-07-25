Вторник, 25 июля 2017

Президент Украины Петр Порошенко лишил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства. Об этом написал на своей ФБ-странице депутат Верховной рады от “Радикальной партии” Игорь Мосийчук, сославшись на свои источники.

В Государственной миграционной службе Украины (ГМС) подтвердили информацию. В ведомстве уточнили, что указ Порошенко издан на основании пункта 2 статьи 19 закона Украины о гражданстве, которая предусматривает лишение гражданства, если оно получено “вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов”.

Как сообщает ТСН со ссылкой на неназванные “информированные источники”, в анкете соискателя гражданства Саакашвили сообщил, что не находится под следствием на Украине или за ее пределами, тогда как в действительности на родине он на тот момент был заочно арестован.

По сведениям телеканала, запрос относительно гражданства Саакашвили подал в Генпрокуратуру Украины депутат Верховной рады, зампред Радикальной партии Андрей Лозовой. Надзорное ведомство обратилось по этому поводу в миграционную службу, а та – в комиссию по вопросам гражданства при президенте Украины, которая и порекомендовала Порошенко принять нынешнее решение.

Однако позже пресс-секретарь ГМС Сергей Гунько заявил УНИАН, что не подтверждает лишение Саакашвили гражданства и что его ведомство такой информации СМИ не предоставляло.

В основанном Саакашвили Движении новых сил также неофициально опровергли информацию.

Сам экс-президент Грузии пока никак не прокомментировал новость. Ранее он неоднократно заявлял о намерении Порошенко лишить его гражданства.

В 2015 году Саакашвили вышел из грузинского гражданства. Таким образом, после утраты гражданства Украины он стал апатридом.

Теперь согласно статье 10 УК Украины экс-президент Грузии может быть выдан на родину для привлечения к уголовной ответственности. 19 июля министр юстиции Грузии Тея Цулукуани заявила, что грузинские правоохранители уже дважды просили Киев выдать Саакашвили и оба раза получали отказ.

В мае украинского паспорта лишился один из сторонников Саакашвили – депутат Одесского горсовета Саша Боровик. Причиной было названо наличие у Боровика гражданства Германии: украинское законодательство обязывает лиц, получивших паспорт страны, в течение трех лет отказаться от иностранного гражданства.

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года, а уже на другой день был назначен губернатором Одесской области. 7 ноября 2016-го он ушел в отставку с этого поста, обвинив Порошенко в поддержке двух одесских коррупционных кланов.