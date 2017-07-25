Вторник, 25 июля 2017

СКР предъявил Алексею Волкову, координатору волгоградского штаба Алексея Навального, по делу о публичном осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщается на сайте областного главка ведомства.

После предъявления обвинения Волков был допрошен. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 Конституции.

По части 3 статьи 354.1 УК активисту грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до года исправработ.

О деле Волкова стало известно 12 мая, после обыска у активиста. Первоначально он проходил по делу свидетелем, а в пятницу, 21 июля, был переведен в статус подозреваемого. Тогда же с него взяли подписку о невыезде.

Поводом к преследованию активиста стала публикация в местном сообществе сторонников Навального изображения статуи “Родина-мать”, на котором руку и лицо скульптуры выкрасили в зеленый цвет. Изображение появилось после того, как 20 марта Навального облили зеленкой во время открытия предвыборного штаба политика в Барнауле.

В СКР утверждают, что фото поместили с принадлежащих Волкову “электронных устройств”.