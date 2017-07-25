Вторник, 25 июля 2017

Администрация ИК-15 строгого режима в Батайске, Ростовская область, отправила крымского узника Алексея Чирния в ЕПКТ (единое помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму колонии). Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Илья Новиков со ссылкой на эсэмэски, присланные Чирнием.

Какой именно срок в ЕПКТ назначили политзеку, неизвестно. Он может составлять от полугода до года. Согласно пункту “д” части 1 статьи 115 УИК (меры взыскания, применяемые к осужденным) максимальная продолжительность пребывания заключенных в ЕПКТ – один год. Между тем на срок до полугода осужденных помещают в ПКТ (помещения камерного типа – другая разновидность внутренней тюрьмы).

В отличие от ПКТ, которые имеются в каждой колонии, ЕПКТ есть лишь в некоторых из них и обслуживают по несколько учреждений. В SMS-сообщении Чирния говорится, что его в ЕПКТ “увозят”. В какую именно колонию отправляют политзека, точно не известно. Из выдачи Google по запросу “ЕПКТ Ростовская” следует, что в Ростовской области такая тюрьма есть лишь в ИК-9 строгого режима в Шахтах.

За время пребывания в ИК-15, сообщил адвокат, Чирния под разными предлогами четыре раза отправляли в ШИЗО. Недовольство фсиновцев вызывал отказ политзека работать. В июне на крымского узника оформили сразу два рапорта о нарушениях. На их основании администрация колонии и приняла решение поместить его в тюрьму.

Также Новиков написал, что встречался с Чирнием в колонии в понедельник. Политзек рассказал адвокату, что оперативники ознакомили его с уведомлением, в котором заявлялось, что поданное им 18 апреля 2014 года в Бахчисарае заявление об отказе принимать российское гражданство не обнаружено и теперь он считается гражданином России.

“Так уже делали с Сенцовым и с Кольченко, – заметил Новиков. – И никаких украинских консулов к нему больше пускать не будут. И начатую процедуру передачи для отбывания оставшейся части наказания на родину свернут”.

С запросом о выдаче Чирния Минюст Украины обратился в октябре 2016 года. Ранее такие же запросы были направлены в отношении трех других фигурантов дела – Олега Сенцова, Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева. Последний из этих троих летом 2016-го вернулся на Украину, но не в результате выдачи, а в результате обмена на участников российской агрессии против этой страны. Между тем в выдаче Сенцова и Кольченко российский Минюст отказал, сославшись именно на то, что политзеки являются гражданами России, хотя ни тот ни другой гражданства страны-агрессора не принимали. Теперь такую же уловку российские власти использовали и для отказа в выдаче четвертого фигуранта.

Чирнию 36 лет, он специалист по военной истории, кандидат исторических наук. Преподавал в Симферопольском институте культуры. ФСБ похитила историка в Симферополе ночь с 8 на 9 мая 2014 года и подвергла пыткам. Под пытками он не только признал вменяемую ему вину, но и дал показания на Сенцова и Кольченко, которые отвергали обвинения в свой адрес, а также Афанасьева, поступившего так же, как и Чирний.

Вместе с тем он не стал отказываться от украинского гражданства и принимать российское, как это первоначально сообщалось об Афанасьеве.

Одно время политзек безуспешно добивался, чтобы его признали невменяемым.

21 апреля 2015 года судья Северо-Кавказского окружного военного суда Роман Сапрунов приговорил Чирния к семи годам строгого режима. Чирний, так же как и Афанасьев, пошел на сделку с прокуратурой, и его дело рассматривалось в особом порядке – без допросов свидетелей и анализа доказательств. Суд над ним прошел в одно заседание.

Сапрунов объявил доказанным, что Чирний был участником диверсионно-террористической группы “Правого сектора”, руководство которой вменили Сенцову. Как утверждалось, осужденный участвовал во всех трех акциях, приписываемых этой несуществующей группе. Речь идет о поджогах штабов “Русской общины Крыма” и “Единой России” в Симферополе, совершенных соответственно 14 и 18 апреля 2014 года, а также о якобы готовившемся в крымской столице взрыве у памятника Ленину.

16 июля 2015-го коллегия Верховного суда по делам военнослужащих в составе Игоря Крупнова (председательствующий), Сергея Сокерина и Александра Замашнюка оставила приговор Чирнию без изменений, отклонив его апелляционную жалобу.

30 июля 2015 года Чирния доставили на суд над Сенцовым и Кольченко как свидетеля. От дачи показаний он отказался, сославшись на статью 51 российской Конституции. По информации Афанасьева, Чирний поступил так по указанию оперативника ФСБ. За счет этого адвокаты подсудимых лишились возможности допросить свидетеля.

10 августа 2015-го защита Сенцова и Кольченко сообщила, что проверка показаний Чирния на полиграфе не подтверждает виновности Сенцова.

После участия в процессе Сенцова – Кольченко Чирния доставили отбывать срок в ИК-4 строгого режима в поселке Уптар в черте Магадана. Однако в начале июня 2016-го политзека вернули в Москву и поместили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. В этом СИЗО крымские узники находились и во время следствия. Позже Новиков сообщил, что осужденного привезли в столицу для проведения неких “дополнительных следственных действий”.

Однако журналист Антон Наумлюк выяснил, что “дополнительные следственные действия” в “Лефортове” свелись к единственной беседе со следователем, причем “разговор был на общие темы”. “Чирний писал заявление о встрече со следователем, чтобы выяснить причину доставки в Москву, но понятнее не стало”, – заметил журналист.

В последних числах сентября стало известно, что Чирний этапирован в Ростовскую область. 30-го числа его доставили в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону, а с 6 октября он находился в батайской ИК-15.

Ранее в этой же колонии отбывал срок украинский крестьянин Сергей Литвинов, осужденный в России к восьми с половиной годам строгого режима по сфабрикованному делу о разбое. Однако в конце января 2017-го появилась информация, что его этапировали в Магадан. Если эти сведения верны, то его должны были отправить в ту же ИК-4 в Уптаре, где ранее содержался Чирний: других колоний строгого режима в регионе нет.

11 мая ростовская журналистка Елена Романова сообщила, что, по некоторым сведениям, Литвинова убили на этапе в районе Красноярска. Адвокат политзека Виктор Паршуткин в конце февраля умер, и проверкой информации занялся украинский МИД. Подтверждений сведений о гибели политзека не публиковалось.