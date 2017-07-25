Вторник, 25 июля 2017

Многие говорят, что Путин, мол, разрушил Россию. Нет, наоборот: Россия разрушила Путина. Вначале он был прозападником, но когда он увидел у нас эту ситуацию… Это было словно ему приходилось постоянно удерживать движущиеся тектонические плиты, чтобы избежать землетрясения. Путин слышит тектонику, он слышит массы. Но ему, как и любому российскому правителю, трудно руководить государством, у населения которого нет никакого представления о демократии, которое не принимает участия в руководстве страной и которое, согласно непоколебимой традиции, добровольно всю власть делегирует одному-единственному человеку.

Андрей Кончаловский, кинорежиссер

- Сколько я слышал, – краснея, опять вмешался в разговор Пьер, – почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта.

- Это говорят бонапартисты, – сказал виконт, не глядя на Пьера. – Теперь трудно узнать общественное мнение Франции.

- Bonaparte l’a dit [Это сказал Бонапарт], – сказал князь Андрей с усмешкой…

- “Je leur ai montré le chemin de la gloire” ["Я показал им путь славы"], – сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона: – “ils n’en ont pas voulu; je leur ai ouvert mes antichambres, ils se sont précipités en foule”… Je ne sais pas à quel point il a eu le droit de le dire. ["...они не хотели; я открыл им мои передние: они бросились толпой"... Не знаю, до какой степени имел он право так говорить].

Лев Толстой. “Война и мир”