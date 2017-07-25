Вторник, 25 июля 2017

Государственный оператор украинских магистральных электросетей “Укрэнерго” прекратил поставки электричества на подконтрольную боевикам территорию Донецкой области. Об этом написал на своей странице исполняющий обязанности директора компании Всеволод Ковальчук.

По словам Ковальчука, снабжение ДНР украинским электричеством прекратилось в полночь 26 июля.

Вместе с тем Ковальчук отметил, что территория, находящаяся под властью сепаратистов, не страдает от недостатка электроэнергии. “Потребности оккупированных территорий в электроэнергии покрываются засчет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими поставщиками на неконтролируемой территории, а также поставками из Российской Федерации”, – написал глава “Укрэнерго”.

В апреле украинские энергетики обесточили ЛНР. Они объяснили это неуплатой за поставки энергии. Тогда снабжать луганских сепаратистов электричеством стала Россия. Оплачивать поставки обязали российские предприятия.