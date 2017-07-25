Вторник, 25 июля 2017

Родственники шведского дипломата Рауля Валленберга, погибшего в заключении в СССР, подали в Мещанский райсуд Москвы иск к ФСБ с требованием обязать ответчика предоставить информацию о гибели узника. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката, лидера “Команды 29″ Ивана Павлова, который представляет интересы истцов.

Семья Валленберга добивается доступа к оригиналам и нецензурированным копиям документов. До сих пор Россия предоставляла родственникам погибшего лишь неполные и цензурированные записи.

“Это дело – не только возможность восстановить память о выдающемся человеке, но и сильный аргумент в борьбе за открытие архивов ФСБ и других ведомств”, – прокомментировал подачу иска Павлов.

В годы Второй мировой войны Валленберг был первым секретарем посольства Швеции в Будапеште. Он организовал выдачу венгерским евреям шведских паспортов, а также повлиял на сохранение будапештского гетто. Своими действиями дипломат спас жизни до 100 тысяч человек. В Израиле он признан праведником народов мира.

В январе 1945 года Валленберг отправился на встречу с командующим наступающей советской армией. 17-го числа того же месяца Советы арестовали дипломата по подозрению в шпионаже. Достоверных сведений о дальнейшей судьбе Валленберга нет.

В 1957 году Советы заявили, что дипломат в июле 1947-го умер от сердечной болезни в тюрьме МГБ. Вместе с тем появлялись свидетельства, согласно которым Валленберга уже после июля 1947 года видели в советских лагерях.

Между тем в 2016-м были опубликованы сфальсифированные дневники Ивана Серова, председателя КГБ в 1954-1958 годах. Как утверждалось в книге, глава МГБ Виктор Абакумов на допросе после ареста заявлял, что Валленберга в тюрьме убили по прямому приказу Иосифа Сталина и Вячеслава Молотова.

После выхода дневников Серова родственники Валленберга запросили у российских властей протоколы допросов Абакумова.

В январе 2014-го семья погибшего обратилась лично к Владимиру Путину. В письме отмечалось, что глава российского государства способен “положить конец этому длительному испытанию”.