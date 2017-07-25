Вторник, 25 июля 2017

Гражданин Украины Алексей Сизонович, которому вменяется подготовка взрывов в Каменске-Шахтинском Ростовской области и в ЛНР, на слушаниях по существу своего дела, открывшихся в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону, заявил о признании вины. Об этом сообщает “Кавказский узел”. В ходе слушаний выяснилось, что вину политзек признал еще на следствии.

Дело рассматривает коллегия под председательством судьи Романа Сапрунова, участвовавшего в вынесении заведомо неправосудных приговоров крымскому узнику Алексею Чирнию, жителю Дагестана Абдурахману Усманову и махачкалинскому активисту Хирамагомеду Магомедову. Сейчас Сапрунов входит в тройку, которая слушает дело о терроризме, возбужденное против украинца Артура Панова и ростовчанина Максима Смышляева.

Обвинение поддерживает прокурор Владислав Кузнецов. Он же был одним из обвинителей в процессе украинской пленной Надежды Савченко.

61-летнему Сизоновичу, бывшему шахтеру из Луганской области, инкриминированы часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 205 (подготовка теракта в составе организованной группы; с учетом статьи 66 о назначении наказания за неоконченное преступление – до 10 лет колонии), часть 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; от 5 до 12 лет) и часть 1 статьи 322 УК (незаконное пересечение границы; до 2 лет колонии).

Согласно фабуле дела, в апреле 2014 года в Киеве Сизонович и “неизвестное лицо под псевдонимом Владиславович… создали организованную группу и договорились о совершении террористических актов” в России и на украинских территориях, контролируемых боевиками ЛНР. Как утверждается, подсудимый “собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и, обладая специальными знаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства”.

В конце мая 2016-го, говорится в обвинительном заключении, бывший шахтер получил указание прибыть в Каменск-Шахтинский, “чтобы осмотреть и сфотографировать здание вокзала и определить места для закладки взрывных устройств, каким подсудимый выбрал мусорную урну рядом с вокзалом”. Теракт якобы был запланирован на 18 сентября – день выборов в Госдуму, – но “не состоялся, так как Сизонович был задержан”.

Ранее сообщалось, что наряду с вокзалом обвиняемый также осматривал железнодорожную станцию Лихая, расположенную в микрорайоне Лиховской на южной окраине Каменска-Шахтинского.

Как передают фабулу дела QHA и журналист Владислав Рязанцев, первоначально Сизоновича попытались схватить “оперативники МГБ ЛНР”, когда он минировал железнодорожный перегон. Однако обвиняемый скрылся от них, прыгнув в реку, а уже затем был задержан российскими пограничниками у Донецка, Ростовская область.

Судьи, сообщает QHA, со смехом поинтересовались у Сизоновича: “А в какую реку прыгали?” – “Я плавать не умею…” – ответил подсудимый, несмотря на то что ранее согласился с фабулой обвинения.

“Очень древний дедуля, еле стоит”, – заметил Рязанцев о подсудимом.

О случае Сизоновича украинский сайт “Трибун” сообщил еще в феврале нынешнего года. Это издание тоже передавало, что бывшего шахтера схватили на занятом боевиками ЛНР украинском погранпункте “Изварино”, когда он следовал в расположенный по другой стороне границы Донецк. Задержали Сизоновича, по данным сайта, в августе прошлого года.

“Трибун” также передавал, что политзек был активистом “Батькивщины”, а в дальнейшем – Блока Юлии Тимошенко.

Кроме того, сайт передавал, что в том же августе 2016-го были задержаны еще двое украинцев, против которых также фабрикуются дела о терроризме. Это схваченный в Луганске Сергей Мироныч, а также Валентин Можаев, место задержания которого не уточнялось.

“Для поиска исполнителей будущих “терактов” сотрудники ФСБ в РФ и МГБ в ОРДиЛО получили один и тот же психологический портрет, в основе содержания которого криминальное прошлое, отсутствие фактов участия в сепаратистских группировках и наличие живых родственников в зоне досягаемости российской репрессивной машины”, – отмечалось в публикации “Трибуна”.

Именно угрозами в адрес родственников, утверждало издание, ФСБ и добивается от фигурантов признательных показаний. Какое именно криминальное прошлое было у Сизоновича, Мироныча и Можаева, “Трибун” не пояснял.