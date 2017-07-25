Вторник, 25 июля 2017

Адвокат режиссера Алексея Учителя попросил вице-премьера, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко наказать болельщиков “Спартака” и “Локомотива”, развернувших баннеры против фильма “Матильда”. Об этом сообщает Интерфакс.

“Сегодня мною направлена жалоба на имя вице-премьера Виталия Леонтьевича Мутко, в которой я прошу поручить Контрольно-дисциплинарному комитету Российского футбольного союза возбудить производство о дисциплинарных правонарушениях, выявленных на матче Суперкубка России между московскими спортивными футбольными командами “Спартак” и “Локомотив”, состоявшемся 14 июля”, – сказал адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера.

“Необходимо дать оценку не только непосредственным участникам действий по вывешиванию баннеров дискриминационного и нацистского характера, но и их организаторам, подстрекателям и пособникам, – отметил Добрынин. – Фанаты двух соперничающих клубов продемонстрировали одновременно транспаранты абсолютно идентичного содержания (форма, размеры, шрифт и т.п.), никаким образом не относящегося к футбольной тематике”. Фотографии баннеров сразу после матча опубликовала депутат Госдумы Наталья Поклонская. При этом она поблагодарила болельщиков.

“Учитывая вовлеченность депутата Поклонской Н.В. в воспрепятствование гражданину РФ Учителю А.Е. в осуществлении своих законных прав по созданию художественного фильма, прошу Вас, уважаемый Виталий Леонтьевич, взять проведение производства по перечисленным дисциплинарным правонарушениям на личный контроль, и дать поручение руководителю Контрольно-дисциплинарного комитета РФС проинформировать меня о его результатах”, – говорится в жалобе.

В середине июля на матче “Спартак” – “Локомотив” на секторах обеих команд появились схожие баннеры с надписями “За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!”, на одном из которых было помещено изображение Николая II, а на втором – изображение наградного ополченского креста. К этой растяжке был присоединен баннер с изображением “флага Российской империи” и надписью “Мы русские”, отметил адвокат.

По его мнению, поведение болельщиков в соответствии с российскими и международными нормами проведения футбольных соревнований, могут быть отнесены к дисциплинарным правонарушениям. “В частности, публичная демонстрация таких баннеров содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды. Получается, неустановленные лица из числа футбольных болельщиков 14 июля во время матча публично выражали свои взгляды среди большого количества людей”, – считает адвокат.

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера “Матильда”, посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что “Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда”, а кроме того, картина оскорбляет “лиц, официально канонизированных”, в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку “Матильды”.