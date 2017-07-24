Понедельник, 24 июля 2017

Совет Федерации призвал президента Владимира Путина ввести санкции в ответ на решение Польши о сносе памятников советским солдатам. Об этом сообщает Интерфакс.

“Просим дать поручения профильным федеральным органам исполнительной власти представить комплексные предложения по возможному введению мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев – инициаторов Закона от 1 апреля 2016 года о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя и других физических и юридических лиц”, – говорится в обращении членов СФ к президенту, принятом во вторник.

22 июня за решение Сейм (нижняя палата парламента Польши) о сносе памятников, прославляющих коммунизм и, в частности, Красную армию. Соответствующие поправки были внесены в принятый в прошлом году закон о декоммунизации.

Демонтаж будет производиться после консультаций с Институтом национальной памяти. Сносу не подлежат надмогильные памятники, а также монументы, включенные в реестр памятников архитектуры, демонстрируемые в научных целях или как произведения искусства. Кроме того, действие поправок не распространяется на объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение.

Прочие памятники предлагается демонтировать в течение года после вступления поправок в силу. На территории Польши насчитывается не меньше 469 таких объектов, и около 250 из них посвящены Красной армии.

В России принятие законопроекта сразу вызвало резкую реакцию. “У депутатов Сейма Польши, похоже, снесло совесть и голову”, – заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. 5 июля депутат Николай Харитонов, член президиума ЦК КПРФ, предложил немедленно прервать дипломатические отношения и прекратить торговлю с Польшей. Однако его предложение не поддержали.

В МИДе заявили, что решение Сейма провоцирует дальнейшее обострение российско-польских отношений. “С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР, – отметили на Смоленской площади. – Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь”.

Закон о декоммунизации президент Польши Анджей Дуда подписал 20 мая 2016 года. Документ запрещает пропаганду коммунизма “или другого тоталитарного режима” в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. На местное самоуправление была возложена обязанность изменить названия, не отвечающие закону. Однако его нормы не распространялись на памятники, обелиски и мемориальные доски.