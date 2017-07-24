Понедельник, 24 июля 2017

Мы однажды шли с Владимиром Владимировичем по дорожке в парке. Он говорит: “Ты можешь себе представить, вот все разведки мира сейчас знают, что мы с тобой идем по этой дорожке. Вот ты представляешь себе, что это за жизнь?” Это адская жизнь, никакой жизни… “Одиночество – удел тех, кто достиг вершин политической власти, овеваемых ледяными ветрами государственных интересов. И незачем ждать снисхождения”. Это очень одинокая работа. И когда приходится принимать самостоятельные решения глобального характера, от которых зависят чужие жизни, война и мир, это должна быть невероятная мощь человеческая и промысел Божий. И вера в то, что ты делаешь то, что нужно.

Никита Михалков, кинематографист

…А к этому залу от кабинета, где мы заседали, вели довольно длинные переходы с несколькими поворотами. На всех этих переходах, на каждом повороте стояли часовые – не часовые, а дежурные офицеры НКВД.

Помню, после заседания пришли мы в этот зал и, еще не садясь за стол, Сталин вдруг сказал: “Заметили, сколько их там стоит? Идешь каждый раз по коридору и думаешь: кто из них? Если вот этот, то будет стрелять в спину, а если завернешь за угол, то следующий будет стрелять в лицо. Вот так идешь мимо них по коридору и думаешь…”

Я, как и все, слушал это в молчании. Тогда этот случай меня потряс. Сейчас, спустя много лет, он мне кое-что, пожалуй, объясняет в жизни и поведении Сталина, не все, конечно, но кое-что.

Константин Симонов. Беседы с адмиралом флота Советского Союза И.С. Исаковым