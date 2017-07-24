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В Екатеринбурге из суда увезли на “скорой” задержанную двое суток назад активистку “Артподготовки”

Понедельник, 24 июля 2017

Из Железнодорожного райсуда Екатеринбурга госпитализировали на скорой помощи активистку “Артподготовки” Елену Парий, которая до этого провела двое суток в отделе полиции. Об этом “Граням” сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Алексей Бушмаков.

Суд должен был рассмотреть повторно дела об административном правонарушении в отношении Парий и Виктора Балдина, задержанных 23 июля во время “Прогулки свободных людей”. Однако во время рассмотрения дела Балдина Парий, также сидевшей в зале суда, неожиданно стало плохо и она упала в обморок.

“В воскресенье Парий и Балдин вместе с другими активистами традиционно гуляли от здания администрации по набережной до кинотеатра “Космос”, – рассказал адвокат Бушмаков. – Полиция посчитала такую прогулку несанкционированной акцией и, когда активисты зашли в кафе перекусить, в него также залетели национальные гвардейцы в касках. Парий заподозрили в организации акции протеста (статьи 20.2 КоАП) и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП ). Вчера суд не стал рассматривать эти дела, так как нашел в документах полиции многочисленные нарушения и обязал устранить их. В итоге Балдин и Парий провели двое суток в полиции. Моей подзащитной не давали толком ни пить, ни есть. В результате случилось то, что случилось”.

В понедельник о нарушениях в деле Парий сообщил член ОНК Свердловской области Сергей Зыков. “Сегодня утром мы с еще одним членом ОНК были в отделе полиции № 11, куда их доставили. Зафиксировали, что у Елены Парий синяки на руках. Скорее всего, полученные при задержании, – рассказал Зыков. – При нас их просили подписать бумагу о якобы выданных вещах. Но я знаю этот трюк, попросил ее перевернуть – на другой стороне был протокол, где было сказано, что они находились в отделе полиции с часу ночи, а на самом деле они были задержаны раньше, около 18 часов”.

Также Зыков говорит, что в книге доставленных в отдел полиции нет имен других четверых активистов, задержанных вместе с Парий и Балдиным. “Их просто нет. Дежурный отдела полиции мне под диктофонную запись заявил, что якобы всех четверых просто отпустили без всяких протоколов и он лично принес им извинения”, – отметил Зыков.