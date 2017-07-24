Понедельник, 24 июля 2017

Прокуратура заинтересовалась стихами поэта Александра Бывшева из пгт Кромы Орловской области, помещенными в комментариях к публикациям на региональном оппозиционном сайте “Орлец”. Об этом Бывшев написал на своей ФБ-странице со ссылкой на сообщение, поступившее ему накануне от редакции сайта.

В понедельник в редакцию явился оперативник ЦПЭ с официальным запросом надзорного ведомства. “Запрос касался Ваших комментариев на сайте, – предостерегла редакция. – Именно тех, где Вы публикуете ваши стихи. Теперь у них есть IP, с которого Вы запиливали комменты. Будьте бдительны”.

“Похоже, российские карательные органы получили указание осуществить в отношении меня некие “спецмероприятия” по пресечению моей, как они выражаются, “экстремистско-террористической” деятельности, – заключил Бывшев. – Так что в ближайшее время я не исключаю новых обысков в рамках очередных сфабрикованных против меня уголовных дел”.

“Начинают сбываться предостережения некоторых моих “доброжелателей” о том, что накануне президентских выборов власть постарается заткнуть мне рот, – добавил поэт. – Товарищи в погонах активно готовятся к “интронизации” бывшего носильщика чемоданов Собчака”.

В 2014 году против Бывшева одно за другим возбудили два дела по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом к открытию первого послужила публикация поэтом стихотворения “Украинским патриотам”, поводом к открытию второго – публикация стихотворения “Украинские повстанцы”. Второе дело в начале 2015 года прекратили. Между тем по первому Бывшев 13 июля 2015-го был осужден к 300 часам обязательных работ с двухлетним запретом работать в школе. После этого поэта уволили из поселковой школы, где он преподавал немецкий язык.

30 сентября 2016 года Кромской межрайотдел СКР возбудил против Бывшева новое дело по части 1 статьи 282 УК – по факту публикации поэтом на личной ВК-странице стихотворения “На независимость Украины”. Этот текст, по словам автора, представляет собой “полемический ответ” на одноименную антиоду Иосифа Бродского (1992), выдержанную в духе великорусского шовинизма. Во “Вконтакте” свое стихотворение Бывшев поместил 22 февраля 2015-го – уже после того, как ранее в том же месяце текст опубликовал целый ряд украинских изданий.

Следствие ведет замначальника отдела СКР Дмитрий Зубов. Он же, на тот момент еще не замначальника, а старший следователь, занимался обоими предыдущими делами Бывшева.

17 января 2017-го группа силовиков под руководством старшего оперативника ЦПЭ С. Стеблецова провела у Бывшева обыск. Он был санкционирован по ходатайству Зубова судьей Кромского райсуда Еленой Гудковой, которая осенью 2014-го объявила стихотворение “Украинским патриотам” экстремистским материалом. По итогам обыска визитеры изъяли компьютер, все носители информации и записи.

В дальнейшем поэт несколько раз побывал на допросах по делу. От дачи показаний он неизменно отказывается.

Меру пресечения Бывшеву не избирали. Как отмечалось, он в любом случае не может покинуть Кромы, поскольку у него на руках больные родители – 87-летний отец, перенесший инфаркт, и полуслепая мать, у которой несколько лет назад был инсульт.