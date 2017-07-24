Понедельник, 24 июля 2017

Если вспомнить историю, то необходимость вневедомственного следственного органа, каким в настоящее время является Следственный комитет, возникла еще в период правления Петра Великого… В ходе судебной реформы была основана следственная канцелярия гвардии майора князя Михаила Ивановича Волконского. Она и стала по сути первым вневедомственным следственным органом. К ее компетенции было отнесено расследование наиболее опасных преступлений, посягающих на интересы государства, коррупционных преступлений, совершаемых высокопоставленными должностными лицами.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России

Вот ссорятся пьяный муж с женой… орет подгулявший старец… кричит “слово и дело!” солдатская женка Ирина… в тиши ночной, на нарах, ведут зазорный разговор “школяры”, представители тогдашней учащейся молодежи, и проч., и проч., и проч. Остановимтесь, послушаем. Они пьяны, говорят “вне ума”; но ведь недаром же сложилась на Руси пословица: “Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме”. Недаром же ведут их за те речи “непотребные” в вертепы Розыскных дел тайной канцелярии… Если бы никто не находил в тех словах смысла и значения, зачем же вести болтунов на пытку, под кнут, на эшафот…

Михаил Семевский (1837-1892), русский историк. “Слово и дело! Рассказы из времен Петра Великого”