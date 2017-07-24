Понедельник, 24 июля 2017

Европейский суд по правам человека присудил 6 тысяч евро Темирлану Эскерханову, осужденному за убийство политика Бориса Немцова. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Эскерханов, а также другие фигуранты дела, братья Анзор и Шадид Губашевы, жаловались на условия содержания в московском СИЗО и при транспортировке в суд.

ЕСПЧ отклонил жалобы Губашевых, так как они разгласили параметры досудебного соглашения с российским правительством. До этого адвокаты Губашевых и Эскерханова заявили о достигнутом соглашении с Россией по поводу жалоб в ЕСПЧ. Эскерханову предложили компенсацию 6 тысяч евро, а братьям Губашевым – по 6,5 тысяч.

В заявлении российского представителя в ЕСПЧ Георгия Матюшкина признавалось, что Эскерханов “содержался в изоляторах, находился в здании Басманного суда в Москве и транспортировался в условиях, не соответствующих требованиям статьи 3 Конвенции о защите прав и основных свобод человека”. Матюшкин признал также, что сроки рассмотрения жалоб Эскерханова “не соответствовали” изложенным в Конвенции нормативам.

Эскерханов подал жалобу в Европейский суд по правам человека в июне прошлого года. В Комитете по предотвращению пытокзаявили, что в отношении него были нарушены несколько статей Европейской конвенции – право на эффективное расследование его заявлений о пытках и право на эффективное средство правовой защиты. По примеру Эскерханова в ЕСПЧ обратились и четверо остальных фигурантов дела об убийстве Немцова, в том основной обвиняемый Заур Дадаев.

13 июля судья Московского окружного военного суда Юрий Житников приговорил Эскерханова к 14 годам строгого режима. Дадаев получил 20 лет, Анзор Губашев – 19, Шадид Губашев – 16, Хамзат Бахаев 11 лет. Кроме того, каждому назначены штрафы 100 тысяч рублей и двухлетнее ограничение свободы после выхода из колонии.