Понедельник, 24 июля 2017

Прокурор Правобережного района Магнитогорска Константин Евдокимов вынес местному экстрасенсу Сергею Литвинову предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности в связи с его постом в соцсети, критикующим ЕГЭ. Об этом сообщает Chelyabinsk.Ru.

Как говорится на сайте прокуратуры Челябинской области, пост Литвинова был обнаружен в ходе проверки по его собственному заявлению. Экстрасенс жаловался на то, что его ребенка по окончании подготовительных курсов не приняли в школу, и требовал навести порядок в системе образования. “Иначе он примет на себя права и обязанности по наведению порядка экзотерическими (так в оригинале; вероятно, правильно “эзотерическими”. – Ред.) методами”, – пересказали чиновники заявление Литвинова.

Что касается публикации в соцсети, то в ней, как заявили в прокуратуре, содержались “призывы по защите от властей, об отмене единого государственного экзамена”.

Предостережение прокурор Евдокимов вынес, “принимая во внимание, что на своих эзотерических приемах указанный гражданин может склонить граждан к экстремистским действиям”. Чиновник пригрозил Литвинову делом по статье 280 УК (публичные призывы к экстремизму), предусматривающей до четырех, а при наличии квалифицирующего признака “с использованием СМИ или интернета” – до пяти лет колонии.

Сам экстрасенс рассказал Chelyabinsk.Ru, что свой пост удалил. В то же время он заметил, что ничего криминального в своих рассуждениях не усматривал. “Я поднял тему ЕГЭ, заметил, что есть существенное напряжение в обществе, связанное с проведением этого заимствованного из западной системы образования типа экзамена. Также рассуждал о бездействии властей в решении этого вопроса. Но я не призвал никого выходить на улицу, а предлагал провести медитацию и снять эту напряженность”, – пояснил Литвинов.

Жалобу по поводу отказа в приеме ребенка в школу, добавил экстрасенс, он направил не только в прокуратуру, но и Владимиру Путину.