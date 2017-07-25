Вторник, 25 июля 2017

Софосбувир является активным веществом, которое содержится в препаратах позволяющих справиться с различными типами такого заболевания, как гепатит С. Разработанный в 2013 году в США, уже через год Софосбувир сумел получить звание лучшего компонента при комплексной терапии от Европейской ассоциации по изучению болезней печени. Вещество действует непосредственно на сам вирус, препятствуя его дальнейшей репликации.

В отличие от своих предшественников, побочные эффекты у него сведены к минимуму и встречаются крайне редко. Продолжительность курса лечения зависит от типа вируса, стадии его развития, а также индивидуальных особенностей организма пациента. Однако в целом, по сравнению с применением Инферона альфа, который использовался ранее, время затраченное на лечение сократилось.

Комплексная терапия при гепатите С

Сегодня данное заболевание лечится целым комплексом препаратов. Среди самых распространенных веществ, которые в нем встречаются, находятся Даклатасвир, Ледипасвир и Софосбувир. Инструкция таких лекарственных средств предупреждает о необходимости консультации с врачом и возможных негативных последствиях самолечения. Как правило, курс терапии занимает от 12-ти до 24-х недель. Принимается лекарственное средство один раз в сутки во время еды. Крайне рекомендуется выдерживать ровно 24 часа между приемами, а также запивать таблетку достаточным количеством воды.

Препараты содержащие Софосбувир

Дженерики от индийских производителей пользуются заслуженной популярностью в силу своей невысокой стоимости и хорошей эффективности:

Hepcinat (от Natco Pharma);

Hepcinat LP (также от Natco);

Ledifos (Hetero Ltd);

Sofovir (Hetero Ltd).

Применение данных лекарств по схеме, которую вам назначил лечащий врач, гарантирует выздоровление практически в 100% случаев. Эти четыре дженерика производятся по лицензии Минздрава и являются доступной альтернативой для тех, кому поставили диагноз гепатит С.

Софосбувир. Инструкция по применению

Суточная доза препарата составляет 400 мг. Применяется он исключительно в одно и тоже время, без пропусков и изменения дозировки (если об этом не говорил лечащий врач). Рекомендуется принимать его не разжевывая. Обильное количество жидкости после проглатывания улучшает процесс его растворения и снижает раздражение слизистой ЖКТ. В случае появления рвотных позывов через 30 – 90 минут после проглатывания таблетки, необходимо повторить прием лекарства.

У незначительного количества пациентов встречается повышенная утомляемость в процессе лечения; реже – головные боли, тошнота; еще меньше жалуются на диарею и нарушение сна. Обо всех побочных эффектах сразу же сообщайте врачу, чтобы он смог адекватно оценить ваше состояние и произвести необходимые изменения в терапии.

Софосбувир не рекомендован детям до 18-ти лет, так как не было проведено ни одного клинического испытания среди данной возрастной группы пациентов. Также с осторожностью следует применять лекарство в период беременности и кормления грудью. В некоторых случаях употребление препарата может быть нежелательным. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом при планировании беременности.

Источник: http://gepatit-stop.ru