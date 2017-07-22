Суббота, 22 июля 2017

Администрация ИК-4 общего режима в поселке Буреполом Тоншаевского района Нижегородской области незаконно отправила политика Александра Белова (Поткина), осужденного к сроку три с половиной года по делу об экстремизме, на пять суток в ШИЗО. Об этом в пятницу на ФБ-странице “Александр Белов. Официальное” сообщил брат политика – лидер комитета “Нация и свобода” Владимир Басманов (Поткин).

Никаких нарушений политзек не совершал, подчеркнул Басманов. “В неформальных разговорах сотрудники колонии прямо говорят, что причины сугубо политические – они делают это по прямому указанию из Москвы, чтобы Белов не освободился условно-досрочно”, – написал он.

29 мая сообщалось, что Поткина доставили из СИЗО-1 центрального главка ФСИН (Москва) в ИК-5 в Нижнем Новгороде. Однако, как выяснилось позже, там политзека поместили не в отряд, а в ПФРСИ (помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора) для дальнейшей отправки по этапу.

2 июля стало известно, что уже за некоторое время до этого Поткина после нескольких недель в областном центре привезли в Буреполом и сразу по прибытии туда без каких бы то ни было оснований отправили в ПКТ (помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму колонии). Таким образом, политзек оказался в полной изоляции.

В знак протеста Поткин объявил сухую голодовку, и через некоторое время протест принес результат – политзека перевели в карантин, куда помещают всех вновь прибывших заключенных, а по истечении срока в карантине – в общий отряд. Добившись освобождения из ПКТ, Поткин голодовку снял.

В 2007-2011 годах в буреполомской ИК-4 отбывал первый срок публицист Борис Стомахин. Тогда эта зона считалась черной, то есть контролируемой уголовными авторитетами, а не фсиновцами.

Поткин – сопредседатель тогда еще не запрещенного этнополитического объединения “Русские” – был задержан 15 октября 2014 года. Первоначально ему вменили пункты “а”, “б” части 4 статьи 174 УК (отмывание денег в составе организованной группы в особо крупном размере). 17 октября политика отправили под домашний арест, однако уже 23-го числа меру пресечения ему изменили на заключение в СИЗО.

В дальнейшем в дело добавили обвинения по пункту “в” части 2 статьи 282 (возбуждение национальной ненависти либо вражды в составе организованной группы), части 1 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества) и части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет).

Как утверждалось, политик организовал сообщество, ставившее задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. В эту структуру, заявлялось в деле, входили граждане как Казахстана, так и России. Чтобы получить средства для деятельности сообщества, Поткин якобы участвовал в отмывании 5 миллиардов долларов, похищенных у вкладчиков БТА-банка его бывшим владельцем Мухтаром Аблязовым.

По 282-й статье была квалифицирована публикация двух текстов. Первый – “Проект “Злой казах” о якобы проходившей в Киргизии по заказу Аблязова подготовке к “цветной революции” в Казахстане. Второй – “Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря”. Между тем доказательств того, что эти тексты написал и распространил обвиняемый, следствие не представило.

280-ю статью Поткину вменили последней. В основу обвинения лег посвященный политику эпизод документального фильма “Срок” о деятельности несистемной оппозиции.

Сам Поткин вину полностью отверг. Политик заявлял, что его арестовали, после того как он отказался участвовать в акции против Игоря Коломойского – украинского олигарха и тогдашнего губернатора Днепропетровской области. “Речь шла об организации ликвидации, убийства или лоббировании ареста на территории Франции Игоря Коломойского, – рассказывал Поткин. – Видимо, поняв, что я не буду участвовать в подобных проектах, меня решили принести в жертву Назарбаеву”.

24 августа 2016 года судья Мещанского райсуда Альберт Тришкин приговорил Поткина к семи с половиной годам общего режима (

ФОТО, ВИДЕО). В качестве дополнительных наказаний политику были назначены штраф 600 тысяч рублей по обвинению в отмывании денег и запрет в течение трех лет после освобождения руководить общественными организациями и участвовать в их деятельности. Кроме того, Тришкин удовлетворил гражданский иск на сумму 4,9 миллиарда рублей, поданный к Поткину БТА-банком.

Однако 14 апреля 2017-го Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию политзека, исключил из обвинения ему 174-ю статью и снизил назначенный срок более чем вдвое. Соответственно были отменены также 600-тысячный штраф и решение об удовлетворении иска БТА-банка. Таким образом, Поткин был объявлен виновным лишь в экстремизме.

Материалы по статье об отмывании денег апелляционная инстанция вернула прокурору, указав на нарушения. Будут ли эти материалы после устранения нарушений вновь переданы в суд, непонятно.

В декабре 2016 года стало известно, что ЕСПЧ обязал Россию выплатить Поткину 2,5 тысячи евро компенсации за необоснованно долгое содержание в СИЗО до приговора. Россия признала нарушение, однако политзек от предложенного мирового соглашения отказался, после чего Страсбургский суд вынес одностороннюю декларацию в его пользу.