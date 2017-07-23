Воскресенье, 23 июля 2017

Фигуранты дела о теракте в петербургском метро братья Акрам и Аброр Азимовы утверждают, что их после задержания незаконно держали в секретной тюрьме Федеральной службы безопасности в Подмосковье и там пытали, добиваясь нужных показаний. Об этом они рассказали в своих жалобах российским правоохранителям и в Европейский суд по правам человека, сообщает Republic.

По словам Аброра Азимова, его поместили в тюрьму ФСБ ночью 4 апреля после задержания на трассе неподалеку от Москвы. Полицейские сказали ему, что отвезут в отдел МВД в Наро-Фоминске, однако по дороге Азимова высадили, надели ему мешок на голову и на другой машине отвезли в некое подвальное помещение с камерами. Его брат Акрам утверждает, что был задержан 15 апреля в Оше, после чего доставлен в Москву и помещен в то же место. Аброр пробыл в тюрьме до 17 апреля, Акрам – до 19 апреля.

Между тем официально сообщалось, что Аброр Азимов был задержан 17 апреля в Одинцове.

Про старшего брата Азимова ФСБ заявила, будто он был задержан на автобусной остановке в Новой Москве 19 апреля. Спецслужба опубликовала видео, на котором у Азимова в поясной сумке находят гранату РГД-5. Родственники братьев назвали эту запись постановкой. Сам Акрам Азимов рассказал, что специально для съемки записи его вывезли из секретной тюрьмы на место “задержания”, дав сумку с гранатой.

Аброр Азимов рассказывает, что в тюрьме его пытали мужчины, представлявшиеся бывшими работниками ФСБ. Для пыток использовалась динамомашина, контакты которой подводились к пальцам, мочкам ушей и половым органам. Кроме того, Азимова пытали водой, имитируя утопление, а также приковывали наручниками к железной трубе и избивали. По его словам, в соседних камерах он слышал крики других узников, подвергавшихся пыткам, в том числе своего старшего брата.

По сведениям издания, о нахождении в тюрьме ФСБ в жалобах в ЕСПЧ рассказали еще шесть заключенных, в частности, осужденные за подготовку взрыва “Сапсана” Ислам Хамжуев и Мансур Адильбиев и осужденный за убийство полковника Юрия Буданова Юсуп Темерханов.

Существование тюрьмы Republic подтвердили два неназванных источника, знакомых с расследованием дела. Из рассказов заключенных авторы публикации делают вывод, что секретная тюрьма находится к юго-западу от Москвы.

Адвокат Аброра Азимова Дмитрий Динзе сообщил “Граням”, что отправил в Генпрокуратуру жалобу с требованием найти и закрыть тюрьму ФСБ. По словам адвоката, в отношении братьев Азимовых были нарушены статьи 21 (запрет пыток) и 22 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конституции, а также статья 3 Европейской конвенции (запрет пыток и бесчеловечного обращения).

С апреля 2006 года ФСБ запрещено иметь собственные следственные изоляторы. Сейчас все СИЗО находятся в ведении Федеральной службы исполнения наказаний. Тем не менее известно об изоляторах, неофициально контролируемых ФСБ, таких как московский СИЗО “Лефортово”.

Аброра Азимова, уроженца Киргизии и гражданина России, ФСБ назвала одним из организаторов теракта в Петербурге. По версии спецслужбы, он осуществлял подготовку смертника Акбарджона Джалилова. Азимову вменяют пункт “б” части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека, от 15 до 20 лет колонии или пожизненно) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ в составе группы лиц, до пяти лет лишения своботы. В суде он заявил, что действовал по команде и не знал, что участвует в подготовке теракта.

Акраму Азимову ФСБ вменяет пособничество терроризму. Как утверждается, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку теракта, и поддерживать связь с “эмиссарами международных террористических организаций”.

21 апреля МВД лишило братьев гражданства. Такое решение ведомство объяснило тем, что их отец, также переставший быть гражданином России, указал при приеме в гражданство недостоверные сведения.

6 мая адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе пожаловались, что их не допускают к защите братьев Азимовых.