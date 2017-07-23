Воскресенье, 23 июля 2017

СКР совместно с прокуратурой проверяет видеозапись из Трубческого психоневрологического интерната, на которой запечатлены пристегнутые цепями пациенты учреждения. Об этом сообщается на сайте регионального управления следственного ведомства.

Как сообщается, для этого в интернат прибыли работники СКР и прокуратуры.

На сайте областной прокуратуры сообщается, что в результате проверки “будет дана правовая оценка событиям, изображенным на видеозаписи, соблюдению прав пациентов интерната, а также действиям (либо бездействию) соответствующих должностных лиц медицинского учреждения”.

Речь идет о видеозаписи “Брянский АД для инвалидов”, которую опубликовал 22 июня местный видеоблогер Александр Куприянов, освещающий состояние медицинских учреждений региона.

В ролике можно увидеть несколько фрагментов с пациентами, прикованными к неподвижным металлическим конструкциям.

По словам Куприянова, он уже неоднократно обращался в органы власти по поводу состояния дел в интернате и просит рассматривать запись как обращение к правоохранителям. На одной из предыдущих записей, размещенных видеоблогером, женщины, представившиеся санитарками Трубчевского интерната, рассказывают о нарушении трудового законодательства в учреждении.