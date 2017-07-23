Воскресенье, 23 июля 2017

Герман Греф рассказал, что Сбербанк перестает брать на работу юристов, “которые не знают, что делать с нейронной сетью”. После этого он предложил студентам, которые присутствовали на его лекции, назвать известные им типы нейронных сетей. “Не знаете, двоечники! Хочу вам сказать, что это недопустимо. Вы студенты вчерашнего дня. Товарищи юристы, забудьте свою профессию. В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовят иски, ушли в прошлое, были сокращены. У нас нейронная сетка готовит исковые заявления лучше, чем юристы, подготовленные Балтийским федеральным университетом. Их мы на работу точно не возьмем”, – сказал Греф… В начале этого года Герман Греф заявил, что общая численность сотрудников Сбербанка к 2025 году может сократиться в два раза из-за того, что финансовая организация активно переводит свои услуги в цифровую сферу.

РБК

- …Сегодня, скажем, отменили чистописание, завтра рисование, а там, глядишь, и до вас достукаются.

- Ну, уж вы того, – сказал Котофеев, слегка задохнувшись. – Как же до меня-то могут достукаться… Если я в искусстве… Если я на треугольнике играю.

- Ну и что ж, – сказал учитель презрительно, – наука и техника нынче движется вперед. Вот изобретут вам электрический этот самый инструмент – и крышка… И достукались…

Борис Иванович вдруг встал и начал нервно ходить по комнате.

- Ну и что ж, ну и пущай, – сказал он, – ну и пущай…

Учитель завозился на стуле и примиряюще сказал:

- Так и все: сегодня чистописание, завтра рисование… И живет, скажем, человек, к пуповинке привязанный, а пуповинка рвется, хе-хе… Все меняется, милостивые государи.

Михаил Зощенко. “Страшная ночь”