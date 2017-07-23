Сайт движения “Свободная Ингрия” заблокирован по требованию Генпрокуратуры
Сайт движения “Свободная Ингрия” заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Об этом сообщает Фонтанка.Ру со ссылкой на членов движения.
Свое требование надзорное ведомство вынесло 11 июля. Как пояснили в “Свободной Ингрии”, чиновники заявили, будто “сайт содержал призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”.
Теперь при попытке открыть сайт без анонимайзеров появляется сообщение о том, что доступ к ресурсу “ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации”, а при попытке открыть сайт в Tor – что он “временно недоступен”.
“Переговоры с хостером ведем, – заключили в движении. – Сайт обязательно возродится”.
“Свободная Ингрия” выступает за автономию Петербурга и Ленинградской области. Речь идет о самостоятельном налаживании международных отношений и распоряжении собранными в регионе налогами, а также о культурной автономии. Представители движения подчеркивают, что не являются сепаратистами.
В 2016 году против администратора ВК-сообщества “Свободная Ингрия” Артема Чеботарева открыли дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до четырех лет колонии. Как утверждалось, объектом возбуждения ненависти является “группа лиц, выделенная по признакам принадлежности к русскоязычным гражданам Российской Федерации”.
Поводом для преследования блогера стал комментарий, оставленный им 7 февраля прошлого года в ВК-сообществе “Русскоязычный бандеровец”. Содержание комментария в СМИ не приводилось.
27 мая 2016-го Чеботарев был задержан в собственной квартире при участии оперативников ФСБ. Блогера повалили на пол, после чего надели на него наручники, хотя он не сопротивлялся. В квартире прошел обыск. На другой день появилась информация, что Чеботарева отпустили под подписку о невыезде.
В начале октября стало известно, что дело блогера ушло в суд. Об итогах разбирательства СМИ не сообщали.
Между тем в карточке дела на сайте Калининского райсуда Петербурга указано, что суд над Чеботаревым прошел в одно заседание, которое заняло меньше полутора часов. Судья Геннадий Пилехин вынес блогеру обвинительный приговор. Это позволяет заключить, что дело рассматривалось в особом порядке.
Уже 1 ноября, вскоре по истечении 10-дневного срока, отведенного на подачу апелляционной жалобы, дело Чеботарева было сдано в архив. На сайте Петербургского горсуда информация о рассмотрении жалобы блогера отсутствует. Таким образом, можно заключить, что на апелляцию он не подавал.
Какой именно приговор вынесли Чеботареву, неизвестно. Можно предположить, что с лишением свободы он не связан.