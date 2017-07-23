Воскресенье, 23 июля 2017

Политзек Сергей Мохнаткин, осужденный по обвинениям в нападениях на полицейских и фсиновца и об оскорблении сотрудника колонии, объявил голодовку. Об этом сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на координатора проекта “Сказки и истории для политзаключенных” Елену Эфрос.

Мохнаткин заявляет о невыносимых условиях содержания. У политзека сломан позвоночник, однако ему не предоставляется полноценной медицинской помощи.

С 20 июля, написала в Фейсбуке блогер Тамара Шаркевич, Мохнаткин вновь находится во фсиновской больнице в Архангельске (вероятно, речь идет о медсанчасти № 29). По информации Эфрос, туда его снова перевели из-за приезда в его колонию – ИК-4 строгого режима в Котласе – комиссии из Москвы.

Первый срок – два с половиной года – Мохнаткин отбывал в 2010-2012 годах. Тогда его также осудили за нападение на милиционеров. Приговор к колонии-поселению политзеку позже ужесточили, переведя его в колонию общего режима. Мохнаткин был помилован президентом Дмитрием Медведевым и освободился за несколько месяцев до истечения срока.

В 2014 году по схожему делу – о нападении на силовиков из 2-го оперполка УМВД по Москве – Мохнаткин получил четыре с половиной года строгого режима. Два последующих дела против него открыли уже после прибытия в ИК-4. В июне 2016-го стало известно, что по третьему делу – об оскорблении фсиновца – политзеку добавили к сроку еще 11 месяцев.

20 марта нынешнего года судья Котласского горсуда Сергей Шикин приговорил Мохнаткина к двум годам строгого режима по делу о нападении на дежурного помощника начальника ИК-4 А. Веселова. С учетом частичного сложения сроков по предыдущим делам политзеку осталось пробыть в заключении примерно 1 год 4 месяца.

Это дело СКР возбудил, чтобы покрыть шестерых фсиновцев, жестоко избивших Мохнаткина в колонии 4 марта 2016 года. Именно тогда политзек и получил компрессионные переломы 1-го и 2-го поясничного позвонков. Из-за этих переломов он и нуждается в лечении до сих пор.

Известно, что в сентябре прошлого года Мохнаткин был в очередной раз избит – на этот раз в котласском СИЗО-2, куда был помещен на время суда по четвертому делу.

В заключении Мохнаткин уже неоднократно держал голодовки, в том числе сухие.