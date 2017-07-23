Воскресенье, 23 июля 2017

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить ответ Евросоюза на принятие новых санкций Вашингтона против России, которые могут затронуть европейские интересы. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на документ, подготовленный к заседанию Еврокомиссии.

В записке Юнкера приведены различные варианты возможной реакции ЕС на введение новых антироссийских санкций. В частности, предлагается потребовать у президента Дональда Трампа “публичное или письменное заверение” в том, что ограничения не затронут интересы Евросоюза и не будут противоречить им.

Кроме того, говорится в записке, Евросоюз может признать недействительными на своей территории те санкции США, которые противоречат политике или интересам стран ЕС, например, в отношении российских энергетических компаний, имеющих совместные проекты со странами Евросоюза. Под угрозой ограничений могут оказаться компании, которые участвуют в строительстве новых газопроводов между Россией и Германией в рамках проекта “Северный поток-2″, или предприятия, работающие в железнодорожном, финансовом, судоходном или горнодобывающем секторах. В таком случае вместо отмененных ограничений будут вводиться некие “ответные меры, которые отвечают требованиям ВТО”.

В записке отмечается, что Брюссель “должен быть готов к действиям в ближайшие дни”, если новые ограничения “будут приняты без учета обеспокоенности ЕС”. Заседание Еврокомиссии состоится в среду, 25 июля, на другой день после рассмотрения Конгрессом законопроекта о санкциях.

В воскресенье пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила в эфире телеканала ABC News, что Трамп поддержит санкции против Москвы, поскольку его администрация занимает “жесткую позицию в отношении России”.

В субботу переработанная версия законопроекта о новых санкциях против России и Ирана появилась на сайте Конгресса. Голосование в нижней палате назначено на вторник, 25 июля. Для принятия законопроекта будет необходимо, чтобы за него проголосовали как минимум две трети депутатов.

Документ предусматривает закрепление на законодательном уровне прежних распоряжений администрации США о санкциях. Кроме того, он вводит санкции против России за вмешательство в американскую президентскую кампанию прошлого года. Также законопроект обязывает президента США согласовывать с Конгрессом любое смягчение санкций.

Первоначальный вариант документа был принят Сенатом 14 июня. В его поддержку выступили 97 членов верхней палаты; против – только республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол.

После этого проект закона передали в Палату представителей, однако 19 июня там голосование отложили и отправили документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам. Повторно в нижнюю палату законопроект внесли 12 июля.