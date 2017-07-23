Воскресенье, 23 июля 2017

Даже в самом высоком виде искусства – операх и опереттах – появились сексуальные сцены и распитие спиртного! К примеру, в “Фаусте”, о котором хвалебно писала наша пресса, артисты оперы валились на сцене, изображая характерные сексуальные движения, женщины задирали ноги, мужчины опускали головы им в промежность, срывали с них одежду, в “Баядере” сцена секса втроем и изображение оргазма. И это категория 12+!!! В постановке “Евгения Онегина” (ТЮЗ), рекомендованной школьникам, Пушкин с похмелья рвется в туалет, Татьяна Ларина с воплями ползает по сцене, мать Татьяны вожделеет к Онегину…

Лариса Винникова, преподаватель спецкурса “Психология информационной безопасности” спецфакультета психологического факультета ЮФУ

Так вы говорите: тайный советник Гете не пил ни грамма?.. Думаете, ему не хотелось выпить?.. Так он, чтобы самому не скопытиться, вместо себя заставлял пить всех своих персонажей. Возьмите хоть “Фауста”: кто там не пьет? Все пьют. Фауст пьет и молодеет, Зибель пьет и лезет на Фауста, Мефистофель только и делает, что пьет и угощает буршей и поет им “блоху”. Вы спросите: для чего это нужно было тайному советнику Гете? Так я вам скажу: а для чего он заставил Вертера пустить себе пулю в лоб? Потому что… он сам был на грани самоубийства, но, чтоб отделаться от искушения, заставил Вертера сделать это вместо себя… Вот так же он и пил, как стрелялся, ваш тайный советник. Мефистофель выпьет, а ему хорошо, старому псу. Фауст добавит – а он, старый хрен, уже лыка не вяжет.

Венедикт Ерофеев. “Москва – Петушки”