Понедельник, 24 июля 2017

Развитие советского электроаппаратостроения шло более трудными путями, чем развитие генератор и трансформаторостроения. Множество типов и видов электроаппаратуры, быстрое моральное старение их в связи с ростом мощностей и объединением энергосистем, предъявляли к аппаратостроителям требования постоянного совершенствования освоенных и создания новых типов высоковольтной аппаратуры. Вместе с тем до войны в системе электропромышленности был лишь один завод по производству электроаппаратуры высокого напряжения — ленинградский завод «Электроаппарат».

Правда, в последние предвоенные годы начал производство аппаратуры и уральский завод «Уралэлектроаппарат», но оно не шло далее одного типа выключателя (типа ВМГ) и разъединителей на 6—10 кв с током не выше 1 ООО а, так что роль этого завода в общем балансе производства аппаратуры была весьма незначительной. Завод «Электроаппарат» начал производство силовых выключателей 6—10 кв с масляных бакового типа: ВМ-5 (после модернизации — ВМ-6), ВМ-14 (после модернизации — ВМ-16), ВМ-22 и ВМ-23 на разрывные мощности 15—250 тыс. ква. В предвоенные годы было освоено и налажено производство маломасляных выключателей горшкового типа МГГ-223 и МГГ-229 — для 10 кв и МГГ-529 — для 20 кв — все на ток 2—4 тыс. а с разрывной мощностью 1,5 млн. ква. Эти выключатели с заменой типа МГГ-223 более целесообразным МГГ-10, будучи вполне надежными, имеют широкое применение и в настоящее время. Для напряжения 35 кв завод выпустил первоначально выключатель типа ВМ-25 с разрывной мощностью 200 тыс. ква, позднее улучшенный (при содействии энергетиков) внедрением камеры с деионной решеткой и доведенный по мощности отключения до 300 тыс. ква; вслед за этой модернизацией последовал серийный выключатель ВМ-35 на 400 тыс. ква, успешно применяемый и поныне. Читайте подробнее про вакуумные выключатели https://electroshield.ru/catalog/vakuumnie-vykluchateli/ .

В последние годы перед войной завод освоил в серийном производстве выключатель типа МКП-76 с разрывной мощностью 1 млн. ква. Этот же модернизированный выключатель (с уменьшенным количеством масла и увеличенным номинальным током) под маркой МКП-35 в настоящее время выпускает «Урал — электроаппарат». Первой конструкцией выключателя на 110 кв является выключатель типа ВМ-125 с мощностью отключения 500 тыс. ква. Для такой мощности он зарекомендовал себя неплохо, и до сих пор находится в эксплуатации в маломощных энергосистемах.

С ростом энергосистем потребовались выключатели больших разрывных мощностей, и еще до войны завод последовательно освоил выпуск выключателей типов: МКП-140 — на 1 млн. ква, МКП-153 — на 1,5 млн. ква и МКП-160 — на 2,5 млн. ква. Одновременно на эту же мощность был выпущен выключатель МКП-180 для рабочего напряжения 154 кв.