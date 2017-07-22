Суббота, 22 июля 2017

В МИД Германии сообщили о том, что ситуация с поставкой газовых турбин немецкого концерна Siemens в Крым может повлиять на германо-российские отношения… Об этом федеральные власти Германии… предупредили российскую сторону. Прежде… стало известно о том, что президент России Владимир Путин в прошлом году во время встречи с [нынешним] министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, который в то время занимал должность главы Министерства экономики и энергетики ФРГ, пообещал ему “лично” проконтролировать, что турбины Siemens не будут использоваться в Крыму.

РБК

Кн. Иван Петрович

Быть не может! Не может быть!..

Кн. Андрей Шуйский

Бессовестный!

Мстиславский

Безбожник!

Кн. Иван Петрович

Клялся на крест! На честный крест клялся!

Алексей Толстой. “Царь Федор Иоаннович”

Вслушайтесь, например, как нелепо и комично звучит применительно к вышеописанной ситуации: “Они сдержали слово, но Сталин не сдержал…” Вся эта обветшалая терминология тут решительно не годится, потому что она рождена людьми, не мыслящими своего существования вне каких-то нравственных границ… Выражения “сдержал слово”, “не сдержал своего слова” как бы исходят из предположения, что человек, дающий обещание, сам-то хотел его выполнить… К ситуации, описанной Авторхановым, это выражение неприменимо, потому что Сталин даже и не помышлял о том, чтобы “сдержать” свое слово. И сам Авторханов это прекрасно сознает…

Бенедикт Сарнов. “Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко”