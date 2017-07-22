Суббота, 22 июля 2017

В Москве по Бульварному кольцу прошел согласованный Марш за свободный интернет. Как передает корреспондент “Граней”, акция собрала не меньше 2 тысяч участников.

Полицейские, стоявшие на рамках, вынуждали демонстрантов показывать свои плакаты. Те, которые вызывали претензии силовиков, изымались. ОВД-Инфо уточняет, что в числе прочих изымались плакаты в поддержку математика и участника проекта Tor Дмитрия Богатова, который арестован по сфабрикованному делу о призывах к терроризму и подготовке массовых беспорядков.

При этом на шествие успели попасть не все желающие. Меньше чем через полчаса после намеченного начала мероприятия полицейские закрыли рамки на входе и перестали пропускать людей на акцию.

Как минимум трое участников акции задержаны. Это гражданский активист Григорий Саксонов с плакатом “Putin lies” (англ. Путин лжет), несовершеннолетний активист “Протестной Москвы” Руслан Иванов, раздававший листовки в поддержку Алексея Навального, а также некий молодой человек, развернувший плакат “Уничтожил все СМИ, принялся за интернет – надоело”.

Саксонова вскоре отпустили из ОП “Тверской” после “профилактической беседы”. Протокол на него не оформляли. Несколько позже – также без составления протокола – освободили Иванова; листовки у него отобрали. О судьбе третьего задержанного пока ничего не известно.

Фото Юрия Тимофеева:

Ссылка (#)

Организаторами марша выступили ПАРНАС, “Демократический выбор”, Партия 5 декабря, Пиратская партия России, “Гражданская инициатива”, Либертарианская партия и “Роскомсвобода”. Акция проводилась в знак протеста против нарушений конституционных прав на доступ к информации и неприкосновенность частной жизни, а также против новых репрессивных законов, внесудебных блокировок, преследований граждан за обмен информацией и высказывание личного мнения. Одним из требований марша стала отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова.

В пятницу Госдума приняла в окончательном чтении два новых репрессивных закона – о регулировании мессенджеров и о запрете обхода блокировок. После каникул планируется принять закон о цензуре соцсетей.