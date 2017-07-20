Четверг, 20 июля 2017

Центробанк направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию регулятора по банку “Югра”. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Накануне надзорное ведомство потребовало отменить приказы ЦБ о введении в “Югре” временной администрации. В Генпрокуратуре посчитали, что Центробанк принял такое решение безосновательно, так как во время проверок регулятор не выявил нарушения банком обязательных нормативов. В ЦБ, в свою очередь, пообещали подготовить ответ на протесты Генпрокуратуры.

Временная администрация в “Югре” была введена 10 июля на срок полгода. Причинами своего решения ЦБ назвал “неустойчивое финансовое положение” банка и “угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков”. Управление “Югрой” регулятор поручил Агентству по страхованию вкладов. Тогда же был введен и мораторий на выплаты кредиторам банка.

Отмечалось, что крах “Югры” стал крупнейшим страховым случаем за всю историю российской банковской отрасли. Долги банка в ЦБ оценили приблизительно в 170 миллиардов рублей (примерно такая сумма фигурирует и в нынешнем сообщении Генпрокуратуры). При этом чиновники Центробанка заявляли, что за месяц из “Югры” было выведено 45 миллиардов рублей: если по состоянию на 1 июня на счетах юрлиц в банке хранилось 47 миллиардов рублей, то 1 июля – уже только 2,2 миллиарда.

Позже 10-го числа зампред ЦБ Василий Поздышев заявил о намерении обратиться в правоохранительные структуры в связи с деятельностью “Югры”.

Между тем президент банка Алексей Нефедов обвинения в незаконном выводе активов отверг. “Все привлеченные средства инвестировались в компании различных секторов рынка на территории Российской Федерации, – заверил он. – Что касается отчетности банка, которая предоставлялась регулятору, то она соответствовала установленным нормам российской и международной финансовой отчетности. Все нормативы и требования к капиталу выполняются в полном объеме, банк обладает необходимой ликвидностью”.