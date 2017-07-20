Четверг, 20 июля 2017

Благовещенский горсуд арестовал на десять суток гражданина Украины, участника акции 12 июня Даниила Пелиха за посты с нацистской символикой, размещенные на его ВК-странице. Об этом он сам сообщил ОВД-Инфо.

Пелиха признали виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики).

Как следует из постановления суда, ему вменили публикацию на своей странцие в соцсети “нацистской свастики и эмблемы воинского формирования нацистской Германии СС в виде рун, символизирующих молнии” и “изображения знаков отличия подразделения воинсмкого формирования нацистской Германии СС “Мертвая голова” в виде черепа со скрещенными костями”. Первую картинку Пелих разместил 13 января 2015 года, вторую – 11 ноября 2014 года.

“Граням” не удалось найти картинки, о которых идет речь в решении суда. С ВК-страницы Пелиха эти публикации уже удалены.

На суде Пелих заявил, что на первом изображении был нарисован скинхед с унитазом вместо головы, и публикацией этой картинки он хотел выразить негативное отношение к скинхедам. На второй картинке, по его словам, эмблема “Мертвой головы” изображалась поверх картинки с курящими детьми, и, размещая его, он выступал против курения. Пелих настаивал, что не стремился пропагандировать нацизм.

По словам украинца, на него также был составлен протокол по статье 18.8 КоАП (нарушение иностранцем режима пребывания). О его рассмотрении ничего не известно.

13 июля Пелиха вместе с женой задержали дома и доставили в отдел полиции, где на них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митинга). В протоколе, составленном на Пелиха, говорилось, что он “стоял со знакомыми, высказывая требования по борьбе с коррупцией”. Рассматривалось ли это административное дело, также неизвестно.

14 июля судья Октябрьского райсуда Владимира Юрий Евтухов арестовал на трое суток гражданскую активистку Виктория Лобова за репост во “Вконтакте” изображения с Владимиром Путиным в нацистской форме. Лобову до этого пытались привлечь по административной статье о нарушениях при проведении массовых мероприятий за участие в пикете 12 июня. Однако 4 июля тот же суд не усмотрел состава правонарушения в ее действиях и оправдал активистку.