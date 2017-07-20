Четверг, 20 июля 2017

“Сименс” убегает из России. Можно сказать, стремглав. После того как использование Москвой немецких турбин в аннексированном Крыму стало очевидным, компания решила выйти из совместных предприятий с российскими партнерами и прекратить поставку оборудования государственным предприятиям. Это только начало исхода – для того чтобы защититься от возможного юридического преследования, “Сименсу” рано или поздно придется вообще отказаться от присутствия в России. И не только ему.

Стоит вспомнить, что речь идет о компании, которая была больше прочих заинтересована в российских прибылях и категорически выступала против санкций. Глава “Сименса” Джо Кэзер встречался с Владимиром Путиным сразу же после аннексии Крыма – тогда это свидание в Кремле расценили как открытую поддержку связей с российским режимом. Заинтересованность “Сименса” в таких связях тоже понятна: в стране, где увеличить доходы проще не в ходе конкуренции, а через хорошо налаженные контакты с государственной мафией, хочется задержаться подольше. Когда западные бизнесмены с легкой руки Сергея Брина называют путинскую Россию “Нигерией в снегах”, они подразумевают именно это – огромное количество денег, которые можно освоить, договорившись с правителем. Так что фотография Кэзера с Путиным после аннексии Крыма была не просто фотографией. Это была купюра.

Тем не менее “Сименс”, как и любая западная корпорация с репутацией, обязан соблюдать законы цивилизованного мира. Поставка турбин в Крым нарушила эти законы. Мы вряд ли узнаем, был ли “Сименс” обманут своими партнерами или сам был обманываться рад. Но суть проблемы немецкого концерна от этого не меняется: ему нужно оправдываться и бежать.

Для менеджмента “Сименса” и других западных корпораций это послужит хорошим уроком. Не нужно рассчитывать на честное слово Путиных – обманут. Не нужно надеяться, что они смогут скрыть от окружающих планы, на которые вы предпочли закрыть глаза. Это вам не Германия: сработает несокрушимый русский “авось” – и тайное станет явным.

Россия – токсичная территория для цивилизованного бизнеса. Легкие деньги в любой момент могут обернуться тяжелыми испытаниями – уголовными обвинениями, пятнами на репутации, сомнениями в вашей честности. И в конечном счете – убытками, которые не возместит никакое путинское благорасположение, никакая фотография с вампиром.

Из России можно только бежать.