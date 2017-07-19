Среда, 19 июля 2017

В. Путин: Здравствуйте, Людмила Михайловна! Хотел Вас поздравить с днем рождения.

Л. Алексеева: Это большой подарок!

В. Путин: Хочу поздравить Вас и от себя, и от очень многих людей, которые Вас любят и благодарны Вам за все, что Вы для них делаете. И я Вам благодарен за все, что Вы делали в течение многих-многих лет для огромного количества людей в нашей стране, которые Вас очень любят, благодарны Вам за Вашу жизнь, которую Вы прожили ради людей. Спасибо Вам большое.

Л. Алексеева: …Но что меня Президент придет поздравлять, мне в голову не приходило. Это редкий случай, когда человек занимался черт-те чем и заслужил признание… Люди всю жизнь этого добиваются и не могут добиться, а на меня свалилось. Я же совсем другим занималась… Я рада Вашему приходу не только потому, что это неожиданная и удивительная честь, событие. Между прочим, я собиралась с Владимиром Владимировичем шампанского выпить по поводу своих 90 лет. Выпьете немножечко?

Сайт президента России

Он сказал – тех слов дороже

Не слыхал еще печник:

- Хорошо работать можешь,

Очень хорошо, старик.

И у мастера от пыли

Зачесались вдруг глаза.

Ну а руки в глине были -

Значит, вытереть нельзя…

За столом сидели вместе,

Пили чай, велася речь

По порядку, честь по чести,

Про дела, про ту же печь…

Не спала жена, встречает:

- Где ты, как? – душа горит…

- Да у Ленина за чаем

Засиделся, – говорит…

Александр Твардовский. “Ленин и печник”