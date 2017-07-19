Доброе слово вождя
В. Путин: Здравствуйте, Людмила Михайловна! Хотел Вас поздравить с днем рождения.
Л. Алексеева: Это большой подарок!
В. Путин: Хочу поздравить Вас и от себя, и от очень многих людей, которые Вас любят и благодарны Вам за все, что Вы для них делаете. И я Вам благодарен за все, что Вы делали в течение многих-многих лет для огромного количества людей в нашей стране, которые Вас очень любят, благодарны Вам за Вашу жизнь, которую Вы прожили ради людей. Спасибо Вам большое.
Л. Алексеева: …Но что меня Президент придет поздравлять, мне в голову не приходило. Это редкий случай, когда человек занимался черт-те чем и заслужил признание… Люди всю жизнь этого добиваются и не могут добиться, а на меня свалилось. Я же совсем другим занималась… Я рада Вашему приходу не только потому, что это неожиданная и удивительная честь, событие. Между прочим, я собиралась с Владимиром Владимировичем шампанского выпить по поводу своих 90 лет. Выпьете немножечко?
Сайт президента России
Он сказал – тех слов дороже
Не слыхал еще печник:
- Хорошо работать можешь,
Очень хорошо, старик.
И у мастера от пыли
Зачесались вдруг глаза.
Ну а руки в глине были -
Значит, вытереть нельзя…
За столом сидели вместе,
Пили чай, велася речь
По порядку, честь по чести,
Про дела, про ту же печь…
Не спала жена, встречает:
- Где ты, как? – душа горит…
- Да у Ленина за чаем
Засиделся, – говорит…
Александр Твардовский. “Ленин и печник”