Туча над Россией
Порой среди ясного неба собираются тучки, их становится все больше, они темнеют, сливаются в большую темную тучу… темная протестная туча движется по летнему небу, приближаясь к Кремлю, и с первым осенним листом ударят ядовитые молнии… Поразительно оживились геи… Небывало активизировались русофобы… Так будем же сражаться на наших русских баррикадах! Не пропустим эту тьму в кремлевские палаты… Не будем обольщаться лазурью, которая сияет сегодня над Красной площадью… Готовьтесь к грозе, соотечественники. Готовьтесь к граду, готовьтесь к дурной погоде. Встретим ее во всеоружии духа!
Александр Проханов, писатель и публицист
Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар –
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.
Анна Ахматова. “Молитва”