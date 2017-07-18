Вторник, 18 июля 2017

Порой среди ясного неба собираются тучки, их становится все больше, они темнеют, сливаются в большую темную тучу… темная протестная туча движется по летнему небу, приближаясь к Кремлю, и с первым осенним листом ударят ядовитые молнии… Поразительно оживились геи… Небывало активизировались русофобы… Так будем же сражаться на наших русских баррикадах! Не пропустим эту тьму в кремлевские палаты… Не будем обольщаться лазурью, которая сияет сегодня над Красной площадью… Готовьтесь к грозе, соотечественники. Готовьтесь к граду, готовьтесь к дурной погоде. Встретим ее во всеоружии духа!

Александр Проханов, писатель и публицист

Дай мне горькие годы недуга,

Задыханья, бессонницу, жар,

Отыми и ребенка, и друга,

И таинственный песенный дар –

Так молюсь за Твоей литургией

После стольких томительных дней,

Чтобы туча над темной Россией

Стала облаком в славе лучей.

Анна Ахматова. “Молитва”