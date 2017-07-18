Вторник, 18 июля 2017

На свадьбу дочери судьи Краснодарского крайсуда Елены Хахалевой было потрачено около 4,5 миллиона рублей, а не 2 миллиона долларов, как утверждали блогеры и СМИ. Об этом заявил председатель Совета судей крайсуда Владимир Кисляк сообщает Интерфакс.

“Согласно поступившим в комиссию Совета судей ответам и копиям документов, расходы на аренду помещения для проведения торжества и праздничного банкета составили около 2 миллиона рублей. Расходы на организацию свадебного торжества составили порядка 2,5 миллиона рублей. Заказчиком услуг и лицом их оплатившим, согласно договорам, выступил отец невесты – Хахалев Роберт Оникович”, – заявил Кисляк. Таким образом, добавил он, сведения о свадьбе за 2 миллиона долларов “пока не нашли своего подтверждения”.

По словам Кисляка, Совет судей также направил запрос в Тбилисский госуниверситет, чтобы проверить утверждения о фальшивом дипломе Хахалевой.

Во вторник в краснодарском Совете судей пообещали запросить информацию у организаторов свадьбы Хахалевой и провести проверку. Днем ранее в совете отказались начинать проверку, сославшись на отсутствие официальных обращений.

В понедельник были опубликованы видеозаписи со свадьбы дочери Хахалевой. Мероприятие состоялось 10 июня в Краснодаре в зале Galich-Hall, на нем выступали звезды эстрады: Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон. По данным адвоката Сергея Жорина, праздник обошелся примерно в два миллиона долларов. Согласно официальной декларации, в прошлом году доход Хахалевой составил 2,6 миллиона рублей.

Сама Хахалева в комментарии для “Российской газеты” назвала скандал “вакханалией”, “неприкрытым давлением на судью” и “наглым вмешательством в частную жизнь”. По словам Хахалевой, это “месть за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение”. “Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала”, – подчеркнула она. Хахалева пояснила, что свадьбу оплатил ее бывший муж. При этом она назвала сумму в два миллиона долларов “взятой с потолка” и заявила, что артисты присутствовали на свадьбе как друзья семьи.

Кобзон, в свою очередь, назвал публикации о свадьбе “хамством”. “Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости”, – сказал он

По данным кубанской прессы, дочь Хахалевой вышла замуж за сотрудника краевого Следственного комитета. Сообщалось также, что сын Хахалевой женат на дочери председателя краевого суда. Кирилл Хахалев был одним из самых молодых депутатов заксобрания края.

Разоблачительные публикации о Хахалевой появились еще в начале июня. В информационной кампании приняли участие блогеры, известные размещением заказных материалов. В нескольких изданиях с пометкой “на правах рекламы” появилось обращение местной пенсионерки, которая обвинила Хахалеву в связях с бандой Цапков. В ряде публикаций утверждается, что Хахалева в течение многих лет выносила заказные судебные решения по делам, связанным с землей и строительным бизнесом, в том числе в интересах своего мужа – бизнесмена Роберта Хахалева.