Вторник, 18 июля 2017

Помощник президента РФ Владислав Сурков провел в среду совещание с экспертами, на котором дал оценку инициативе главы ДНР Александра Захарченко… Об этом сообщил… глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. “Весь этот “хайп” по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны”, – приводит Чеснаков слова Суркова.

РИА “Новости”

- …Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.

- Может, все-таки возьмете частями? – спросил мстительный Балаганов.

Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:

- Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Балаганов хотел было пошутить и по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся.

Илья Ильф и Евгений Петров. “Золотой теленок”