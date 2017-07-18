Вторник, 18 июля 2017

Кажется, уже весь мир, разглядывая массу опубликованных фотографий, убедился, что Дмитрий Бученков и неизвестный участник событий 6 мая 2012 года на Болотной, прозванный с подачи следствия “Козырьком”, – разные люди. Все, кроме Следственного комитета и гособвинения. Поэтому суд над Дмитрием идет как ни чем ни бывало.

После череды бессмысленных “свидетелей по 212-й” (надо же еще раз напомнить, что там были именно массовые беспорядки) обвинение наконец начало приводить в суд “прямых” свидетелей. Их в деле с десяток, и все они “опознали” на следствии в Бученкове того самого Козырька с Болотной.

На прошлом заседании был знаменитый лейтенант Денис Моисеев, прославившийся “потерпением” от Сергея Кривова и садистскими приемами на Болотной, а затем выступавший свидетелем практически во всех болотных процессах.

Сегодня в суд явились сразу трое полицейских: Дмитрий Смирнов, Иван Штолин и Василий Юшков.

Несмотря на разницу в темпераментах и интеллекте, все они рассказали на удивление одинаковые истории. Про заученную и повторяемую дословно всеми “свидетелями” версию самих событий на Болотной говорить уже скучно.

В отношении Дмитрия (точнее, Козырька) единодушие также было полным. Все трое помнят рюкзак на спине, черный капюшон, торчащий из-под него козырек (правда, никто не помнит, что он был зеленый, – явное упущение в прокурорской подготовке) и длинный нос. При этом все неодноратно задерживали там “нарушителей”, а Козырька видели лишь раз метров с 10-15. Но ни одного из задержанных ими (настигнутых, скрученных, протащенных к автозаку через всю площадь) никто описать не может. Запомнился им лишь Бученков-Козырек якобы потому, что “дерзко нарушал”. Интересно, а за что тогда они задерживали остальных?

Да, – отвечали они все на вопрос адвоката Ильи Новикова, – мы проходили спецподготовку и нас учили составлять словесный портрет. При попытке же описать черты лица Бученкова-Козырька (которого они “уверенно опознали”) выходило одно – “выдающийся вперед нос”. В принципе это не удивительно: из-под капюшона Козырька действительно торчали только козырек кепки и длинный нос. Но как же тогда можно “уверенно опознать по чертам лица”? Короче говоря, стало понятно, что судят не Дмитрия Бученкова, а капюшон и Нос.

Козырек на Болотной

Все настойчиво повторяли: “раньше на нем не было бороды”. Видимо, при подготовке на это особенно упирали, чтобы хоть как-то объяснить явные различия лиц Козырька и Бученкова.

Все трое до опознания смотрели видеозаписи со следователем, на которых видели Козырька. Когда, какие и с какой целью – никто не помнит. Никто не помнит, как выглядели двое статистов при процедуре опознании Дмитрия и выделялся ли среди них Дмитрий чем-то особым. Юшков, правда, проговорился, что на опознании Бученков был в тапочках. Опознание проводилось в декабре.

В деле обнаружились показания, данные Дмитрием Смирновым вскоре после событий, 31 мая 2012 года. В них он подробно описывает, с какими трудами задерживал, вытаскивая из толпы, двух человек. Но способен описать только их одежду – лиц запомнить не удалось. О Козырьке он тогда и не упоминает. Спустя три с половиной года он вспоминает, что видел его, и “уверенно опознает” его в Дмитрие Бученкове.

Все это дает мне основание предположить, что вышеперечисленные сотрудники правоохранительных органов либо дружно ошиблись, либо нарушили закон в ч.2 статьи 307 УК – “дача заведомо ложных показаний”, предусматривающей наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. Правда, в законе сказано: “Свидетель… освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявил о ложности данных ими показаний”. Еще есть время.