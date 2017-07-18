Вторник, 18 июля 2017

Госдума приняла в третьем чтении закон о лишении гражданства осужденных по “экстремистским” и “террористическим” статьям УК. Инициатива также упрощает получение российского паспорта украинцами и вводит присягу для получающих гражданство. Информация об этом опубликована на страничке законопроекта в базе законодательных инициатив нижней палаты парламента.

Закон вносит поправки в статью 22 закона о гражданстве, расширяя основания для отмены судом решения о его приобретении. Сейчас эта норма предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства лишь в том случае, если это решение принималось на основании подложных документов или заведомо ложных сведений и этот факт установлен судом.

Забирать гражданство будут у осужденных, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор по статьям 205 (терроризм), 205.1 (содействие терроризму), части 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму в СМИ или интернете), 205.3 (обучение терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), 206 (захват заложника), 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), части 4 статьи 211 УК (угон воздушного судна, водного или железнодорожного судна с совершением теракта), 281 (диверсия), 361 (международный терроризм). Это же касается осужденных по статьям 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват или удержание власти), 279 (вооруженный мятеж), 360 (нападение на лиц и учреждения,пользующиеся международной защитой), если их совершение “сопряжено с осуществлением террористической деятельности”.

Паспорта лишать будут также тех, кого осудили по “экстремистским” статьям: 282.1 (организация экстремистского сообщества), 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), 282.3 (финансирование экстремизма). В этом списке отсутвуют статьи 280 (призывы к экстремистской деятельности), 280.1 (призывы к сепаратизму), 282 (разжигание ненависти либо вражды), по которым чаще всего преследуют за публикации в интернете.

Осужденные экстремисты и террористы будут считаться “предоставившими ложные сведения” при принятии в гражданство и “не имевшими намерения нести обязанности, установленные законодательством”. В проекте говорится, что целью приобретения гражданства для таких людей “являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя”.

В то же время исключение из гражданства не может быть применено к осужденным, которые не имеют иного гражданства или “гарантий на его приобретение”.

Норма о присяге при выдаче паспорта появилась в документе ко второму чтению. Клятву должны будут приносить все, получающие гражданство, кроме несовершеннолетних, недееспособных и тех, кому это не позволяют сделать физические возможности.

За отказ принимать присягу человека можно будет лишить гражданства через суд. В документе также говорится, что основанием для лишения гражданства также является “сообщение заявителем заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации”. Авторы инициативы не уточняют, при каком именно поведении гражданин будет считаться нарушившим обязательство соблюдать законы: в проекте лишь констатируется, что этот факт будет устанавливаться судом.

Также ко второму чтению было упрощено получение гражданства для украинцев. Если по общему правилу при принятии гражданства России иностранец обязан предоставить документы своей страны об отказе от предыдущего паспорта, то гражданам Украины будет достаточно нотариальной копии заявления об отказе от гражданства Украины. Граждане других стран, говорится в законе, также не обязаны выходить из предыдущего гражданства при получении российского, если они могут этого не делать в силу международного договора или “отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин”.

Законопроект о лишении гражданства “террористов” и “экстремистов” был внесен в Госдуму 21 апреля. Подписи под документом поставили лидеры всех четырех фракций нижней палаты парламента: Владимир Васильев (“Единая Россия”), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов (“Справедливая Россия”) и Геннадий Зюганов (КПРФ). Кроме того, соавторами законопроекта стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замруководителя фракции “Справедливая Россия” Михаил Емельянов.