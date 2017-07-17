Понедельник, 17 июля 2017

Постоянная палата Третейского суда в Гааге взыскала с России почти 5 миллионов 396 тысяч евро по иску Нидерландов за задержание ледокола Arctic Sunrise, который принадлежит Greenpeace, а ходит под нидерландским флагом. Информация о решении, вынесенном 10 июля, в нынешний вторник опубликована на сайте Гаагского арбитража. Отмечается, что это решение было принято единогласно.

Свыше 1 миллиона 695 тысяч евро с России взыскивают в качестве компенсации ущерба, причиненного ледоколу. 600 тысяч евро Москву обязывают уплатить как компенсацию нематериального вреда лицам, находившимся на Arctic Sunrise, за незаконное задержание, арест и уголовное преследование. Материальный ущерб этим лицам оценен почти в 2 миллиона 462 тысячи евро. 13,5 тысячи евро Россия обязана выплатить как компенсацию издержек Нидерландов на выпуск банковской гарантии в пользу Москвы для освобождения судна. Наконец, 625 тысяч евро с России взыскивается в счет компенсации Нидерландам судебных издержек в арбитраже.

Решение о обязанности России выплатить компенсацию Гаагский арбитраж принял – также единогласно – еще 14 августа 2015 года. Отмечалось, что у Москвы не было оснований задерживать ледокол. Однако конкретный размер компенсации определен только теперь.

Российская сторона разбирательство проигнорировала.

19 сентября 2013 года Arctic Sunrise был захвачен российскими пограничниками в нейтральных водах Печорского моря, после того как активисты Greenpeace попытались проникнуть на нефтедобывающую платформу “Приразломная”. Все 30 человек, находившиеся на судне, в том числе врач, повар и журналисты, были задержаны, а впоследствии арестованы.

Первоначально активистов обвинили в пиратстве, однако затем обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую статью УК о хулиганстве. В конце ноября всех фигурантов дела отпустили из-под ареста под залог. Месяцем позже их преследование было прекращено по амнистии, принятой к 20-летию Конституции. 26-29 декабря все иностранцы, задержанные на Arctic Sunrise, покинули Россию.

При этом дело Arctic Sunrise долгое время не прекращали, а ледокол оставался под арестом. Лишь 6 июня 2014 года СКР снял арест с Arctic Sunrise. В ночь на 1 августа судно отбыло из порта Мурманска в Амстердам.

О закрытии дела Arctic Sunrise стало известно лишь 1 октября.

Между тем в марте 2014 года все 30 человек экозащитников и членов команды ледокола обратились с жалобами в ЕСПЧ, потребовав признать их задержание и арест незаконными.

В ноябре 2013-го Международный морской трибунал в Гамбурге потребовал от России снять арест с Arctic Sunrise. Однако глава администрации президента Сергей Иванов заверил, что Москва не будет выполнять это решение.