Понедельник, 17 июля 2017

Провозглашение государства “Малороссия” – личная инициатива главы ДНР Александра Захарченко. Как передает Интерфакс, такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

“В Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ”, – заверил чиновник.

Он также подчеркнул: “Мы остаемся приверженными минским договоренностям”.

За час с небольшим до этого заявления Песков отказывался комментировать заявление Захарченко, ссылаясь на то, что оно “подлежит осмыслению и анализу”. В то же время и тогда чиновник отмечал, что Москва следует минским договоренностям.

Об образовании “Малороссии” Захарченко объявил утром во вторник. “Мы считаем, что государство Украина в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению, – сказал лидер террористов. – Мы, представители регионов бывшей Украины за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться “Малороссия”, так как само название Украина дискредитировало себя”.

Столицей “Малороссии” будет Донецк, добавил Захарченко, а Киев станет лишь историко-культурным центром.

Также он заявил, что в “Малороссии” нужно ввести чрезвычайное положение на срок три года.

“Вице-премьер ДНР” Александр Тимофеев заявил, что минским соглашениям инициатива Захарченко не противоречит. “В Минске нет определения, как и что там должно называться, – пояснил он. – Там есть целостность границ, суверенитет. Так вот мы провозгласили целостность границ “Малороссии” и суверенитет”.

Между тем “председатель народного совета ЛНР” Владимир Дегтяренко заметил, что с луганскими боевиками вопрос не согласовывался. В то же время, добавил он, в ЛНР готовы обсудить инициативу “в случае поступления предложений”.