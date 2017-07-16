Воскресенье, 16 июля 2017

В прениях сторон по “делу Армии воли народа” прокурор Елена Фролова запросила для Юрия Мухина четыре с половиной года общего режима, а для Валерия Парфенова, Александра Соколова и Кирилла Барабаша – четыре года общего режима. Об этом сообщает “Дождь”.

Слушания по существу дела продолжаются с 23 ноября 2016 года в Тверском райсуде Москвы. Ведет процесс судья Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского. Фигурантам – активистам инициативной группы по проведению референдума “За ответственную власть!” – вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Мухин находится под домашним арестом, остальные трое подсудимых – в СИЗО.

В начале процесса, после оглашения Фроловой обвинительного заключения, все четверо фигурантов отказались отвечать на вопрос Криворучко о признании вины, пояснив, что суть обвинения им не разъяснена.

Согласно фабуле дела, обвиняемые, образовав группу “За ответственную власть!”, продолжали деятельность запрещенной Армии воли народа “под благовидным предлогом организации и проведении референдума”, а также распространяли экстремистские материалы.

Публицист Мухин, компьютерщик Парфенов и экономист и журналист РБК Соколов были арестованы 29 июля 2015 года. 19 августа Мухина, которому на тот момент было 66 лет, перевели под домашний арест. 18 декабря 2015 года в СИЗО отправили отставного подполковника ВВС Барабаша.

Производство по делу вела следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева. Обвинительное заключение было утверждено со второго раза. В августе сообщалось, что прокуратура указала следственному ведомству на несоответствие квалификации дела собранным материалам. После этого Талаева была вынуждена перепредъявить фигурантам обвинение.

АВН, которую возглавлял Мухин, была запрещена в 2010 году. После решения о запрете организации ее члены и образовали группу “За ответственную власть!”. Ее лидером также стал Мухин. Своей задачей группа называли проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждой каденции их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются имперских, сталинистских и юдофобских взглядов, одобряют агрессию России против Украины.

13 июля в поддержку Соколова выступил Профсоюз журналистов и работников СМИ. Обращение подписали свыше 300 журналистов. Они назвали обвинения своему коллеге “дикими” и потребовали немедленно его освободить.