Воскресенье, 16 июля 2017

Часть представителей русского общества того времени… строили самые фантастические догадки об отношениях Николая Александровича и М.Ф. Кшесинской, среди которых была уверенность в их интимном характере. Эта версия до сих пор является общепринятой у непрофессионального и малознающего историко-публицистичного сообщества. Там отдельные дневниковые записи наследника, в которых он описывает общение с “Малечкой”, трактуют как доказательства их интимной связи. “Основанием” для подобных выводов служат записи цесаревича, в которых он сообщает, что общение его с Кшесинской переходило за полночь… они хорошо поболтали, посмеялись и повозились. Этот последний глагол “повозились” и предъявляют доказательством “интимной” связи. Между тем слова “повозиться”, “возиться” встречаются у Николая II в дневниках довольно часто… Очевидно, что глагол “возиться” в устах Николая II не имел никакого отношения к совокуплению.

Петр Мультатули, историк и публицист

- Приветствую славного и великого эмира, солнце и луну вселенной, грозу и благо ее!.. Пусть эмир скажет, не входил ли он сегодня к женщине. Пусть эмир ответит своему ничтожнейшему рабу, я умоляю повелителя!..

- К женщине? – озадаченно переспросил эмир. – Сегодня?.. Нет… Мы собирались, но еще не входили.

Мудрец поднялся… Он ждал этого ответа в страшном волнении. Глубокий, длительный вздох облегчил его грудь, и румянец, медленно возвращаясь, начал окрашивать его щеки.

- Слава всемогущему аллаху! – воскликнул он. – Аллах не дал погаснуть светочу мудрости и милосердия!.. эмир не должен касаться женщины, иначе гибель его неминуема…

- Подожди, Гуссейн Гуслия, – остановил его эмир. – Ты говоришь что-то непонятное… Только сегодня утром в наш гарем привели одну девушку, и мы собирались…

- Извергни ее из своих мыслей, пресветлый эмир, извергни ее!..

Леонид Соловьев. “Возмутитель спокойствия”