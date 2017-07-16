Воскресенье, 16 июля 2017

Мосгорсуд подтвердил приговор лидеру Партии националистов Дмитрию Демушкину, осужденному к двум с половиной годам общего режима по делу об экстремизме. Такую информацию передает РАПСИ.

Рассмотрение апелляции политзека первоначально было назначено на 5 июля. Однако, сообщал корреспондент “Граней”, тогда слушания по существу жалобы отложили из-за несвоевременного информирования Демушкина и его защиты о предстоящем разбирательстве.

Заседание проводилось в закрытом режиме; такое решение судейская коллегия приняла, ссылаясь на соображения “общественной безопасности”. 5-го числа адвокат политзека Олег Колесников настаивал на допуске в зал публики и прессы, однако его ходатайство отклонили. Защитник заявил отвод судьям, однако отвод также был отклонен.

Журналистам Колесников заметил, что закрытие разбирательства на 100 процентов гарантирует благоприятное решение по жалобе, которая будет подана в ЕСПЧ.

О деле против Демушкина стало известно в декабре 2015 года. Политику вменили часть 1 статьи 282 УК (возбуждение расовой ненависти либо вражды через интернет). Демушкин почти год находился под подпиской о невыезде, однако 21 октября 2016-го его отправили под домашний арест.

В марте 2014 года оппозиционер был оштрафован по другому “экстремистскому” делу, однако освобожден от уплаты штрафа за истечением срока давности. После возбуждения нового дела следователь СКР прямо заявлял Демушкину, что “условным сроком он не отделается”.

Первоначально политику вменялись, по разным источникам, семь или восемь эпизодов, однако к весне 2016-го в деле остался только один – публикация на личной ВК-странице фотографии с Русского марша 2014 года, изображавшей баннер с надписью “России русскую власть”.

Сам оппозиционер отмечал, что текст растяжки согласовала полиция и на марше проблем с этим баннером не возникало. Кроме того, ВК-страница Демушкина в августе 2015-го была удалена в связи с решением Нагатинского райсуда, который арестовал политика на 15 суток по статье 20.3 КоАП (публичное демонстрирование запрещенной атрибутики).

Дело об экстремизме рассматривалось дважды. Первый процесс проходил в Нагатинском суде с апреля 2016 года; разбирательство в нарушение закона проводилось в закрытом режиме. Прокурор в прениях запрашивал для политика два года реального срока. Однако 14 июня 2016-го судья Элеонора Ванина вернула материалы дела в прокуратуру, заявив о невозможности установить виновность подсудимого.

Следствие было возобновлено. 5 декабря СКР добавил в дело дополнительный эпизод – публикацию политиком во “Вконтакте” еще одного фото. Это изображение подвешенного на прищепках ребенка, которое сопровождалось подписью “Ребенку белых родителей”. Как утверждалось в деле, изображение возбуждает ненависть к “нерусским” и “небелым”. При этом адвокат Колесников отмечал, что по новому эпизоду СКР провел две экспертизы и выводы одной из них противоречат выводам другой.

Повторный процесс Демушкина, стартовавший в Нагатинском райсуде в феврале нынешнего года, также незаконно проводился в закрытом режиме. В этот раз прокурор запрашивал для политика срок два с половиной года. Именно столько и назначил Демушкину 25 апреля судья Антон Филатов.

Сам подсудимый вину не признал. Выступая в процессе, он заявил: “Идиотизм дела понятен всем: и прокурору, и в глубине души судье”. Защита политика настаивала на оправдательном приговоре.

После оглашения приговора Демушкина взяли под стражу. С учетом шести с лишним месяцев, проведенных под домашним арестом, ему остается пробыть в заключении до апреля 2019-го.

Минувшей зимой Демушкин заявлял о намерении выдвинуться в президенты России на предстоящих в будущем году выборах.