Воскресенье, 16 июля 2017

АФК “Система” объявила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму около 3,9 миллиардов рублей из-за иска “Роснефти”. Об этом сообщается на сайте компании.

“Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих Корпорации и АО “Система-Инвест” акций МТС, “Медси” и БЭСК, наложенным Арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска НК “Роснефть”, АНК “Башнефть” и Республики Башкортостан к АФК “Система” и АО “Система-Инвест” о взыскании 170,6 миллиардов рублей убытков, якобы понесенных АНК “Башнефть” в связи с ее реорганизацией”, – говорится в сообщении.

В корпорации подчеркивают, что дефолт носит “сугубо формальный характер” и связан с судебным арестом ее активов. Компания “планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме”.

Как передает Интерфакс, глава холдинга Михаил Шамолин заверил, что компания намерена выполнять все обязательства. “”Мы планируем обслуживать все свои обязательства своевременно и в полном объеме, но сложившаяся ситуация – это прямое следствие действий истцов, которые, требуя ареста наших активов, не могли не знать о возникновении в подобных случаях технического дефолта”, – сказал Шамолин. По его словам, информацию о дефолте компания должна была раскрыть согласно требованиям фондовых бирж. Он также отметил, что еще до решения суда по иску “Роснефти” “корпорации нанесен огромный ущерб”.

АФК “Система” обжаловала в Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд арест своих активов.

26 июня стало известно об аресте нескольких пакетов акций структур Владимира Евтушенкова АФК “Система” и “Система-инвест” по решению Арбитражного суда Башкирии. Решение было принято по иску, поданному к компаниям Евтушенкова в мае нынешнего года “Роснефтью”, “Башнефтью” и правительством Башкирии.

“Роснефть” заявляет, что при реогранизации “Башнефти” в 2014 году этому предприятию был причинен ущерб. Ранее “Башнефть” принадлежала структурам Евтушенкова, однако в прошлом году она стала собственностью “Роснефти”. Первоначально истцы оценивали ущерб в 106,6 миллиарда рублей; затем они увеличили исковую сумму до 170,6 миллиарда.