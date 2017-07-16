Воскресенье, 16 июля 2017

Особенно странная ересь – возможность для школьника “составить собственное мнение” о сложных моментах отечественной истории. Я даже не о том, что иные мнения об отечественной истории никогда не преподаются в школах: в украинской школе вы никогда не услышите развернутых мнений о гнусности Волынской резни, в английской – о нечеловеческой жестокости подавления Ирландского восстания – и трудно понять, почему мы должны быть так уж явно глупее всех остальных. Я скорее о “собственном” мнении. Школьник так же мало способен составить собственное мнение о Петре или о Сталине, как об устройстве адронного коллайдера. Во-первых, он попросту мало знает… во-вторых, иметь такое мнение ему незачем.

Так рассуждает на страницах журнала “Эксперт” научный редактор этого журнала Александр Привалов. И рассуждение это озадачивает. Даже если автор прав в том, что в украинских и английских школах принято замалчивать позорные эпизоды отечественной истории, трудно понять, почему он считает такой безнравственный обычай разумным и призывает от него не отклоняться. Странно и то, что г-н Привалов считает подобное замалчивание горькой правды универсальным правилом. Может быть, в его представлении и в немецких школах вы никогда не услышите о гнусности истребления евреев, а в американских – о нечеловеческой жестокости южных рабовладельцев? Видимо, так. И более того, по его логике это совершенно правильно.

Школьник, говорит научный редактор “Эксперта”, не может составить собственное мнение о Петре или о Сталине, потому что он мало знает. Так пусть поучится и узнает побольше – разве не для того и нужна школа? Но г-н Привалов не видит в этом нужды: по его словам, “не составляют люди собственного мнения по вопросам, по которым лично им не предстоит как-то действовать”. В таком случае, наверное, нет смысла и изучать в школах литературу: зачем молодому человеку составлять свое представление о никогда не существовавших людях вроде Онегина, Печорина или Чацкого? Достаточно запомнить слова Молчалина: “В мои лета не должно сметь// Свое суждение иметь”.