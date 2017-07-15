Telegram создает группу модераторов для фильтрации индонезийского контента
Администрация мессенджера Telegram создает группу модераторов для фильтрации контента индонезийских пользователей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на канал владельца сервиса Павла Дурова.
14 июля власти Министерство связи и информационных технологий заблокировали в стране веб-версию Telegram. Чиновники заявили, что в публичных каналах мессенджера пропагандируется экстремизм, а также распространяется инструкция по изготовлению взрывчатки. Министерство пообещало заблокировать и само приложение Telegram, если администрация сервиса не начнет сотрудничество с индонезийскими властями.
Дуров тогда заметил, что не получал от правительства Индонезии жалоб, и пообещал разобраться в ситуации.
Теперь владелец Telegram написал, что администрация сервиса не успела отреагировать на письмо индонезийских чиновников, направленное по электронной почте. В письме содержался список публичных каналов, которые Министерство связи и информационных технологий экваториальной страны требовало заблокировать.
Дуров также заверил, что не был лично в курсе возникших проблем.
Он сообщил, что администрация сервиса заблокировала все каналы, указанные индонезийскими чиновниками, и готова расширить сотрудничество с властями страны. Он направил в Министерство связи и информационных технологий Индонезии электронное письмо с планом “трехэтапного разрешения” ситуации. Помимо создания особой группы модераторов со знанием индонезийского языка для оперативного отслеживания контента Дуров также предлагает наладить прямой канал связи с чиновниками в Джакарте.
23 июня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выступил с открытым письмом к Дурову с призывом зарегистрировать Telegram в России по “закону Яровой” как “организатор распространения информации”. В противном случае он пригрозил заблокировать ресурс. Чиновник заявил, что Дуров игнорирует безопасность пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и прочим преступникам. Владелец Telegram обвинения отмел, заявив, что только с начала июня сервис заблокировал больше 5 тысяч публичных каналов и групп, в которых пропагандировался терроризм.
25 июня Жаров предупредил, что время до блокировки Telegram “исчисляется днями”. 26-го числа ФСБ заявила, что организаторы и участники апрельского теракта в петербургском метро использовали именно Telegram. Именно этот сервис, отметили в спецслужбе, пользуется наибольшей популярностью, поскольку обеспечивает особенно надежное шифрование.
В тот же день Telegram представил пользователям средство обхода блокировки.
Однако 28 июня Дуров представил данные для включения Telegram в реестр, и в тот же день сервис был зарегистрирован по “закону Яровой”.