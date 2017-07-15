Суббота, 15 июля 2017

Администрация мессенджера Telegram создает группу модераторов для фильтрации контента индонезийских пользователей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на канал владельца сервиса Павла Дурова.

14 июля власти Министерство связи и информационных технологий заблокировали в стране веб-версию Telegram. Чиновники заявили, что в публичных каналах мессенджера пропагандируется экстремизм, а также распространяется инструкция по изготовлению взрывчатки. Министерство пообещало заблокировать и само приложение Telegram, если администрация сервиса не начнет сотрудничество с индонезийскими властями.

Дуров тогда заметил, что не получал от правительства Индонезии жалоб, и пообещал разобраться в ситуации.

Теперь владелец Telegram написал, что администрация сервиса не успела отреагировать на письмо индонезийских чиновников, направленное по электронной почте. В письме содержался список публичных каналов, которые Министерство связи и информационных технологий экваториальной страны требовало заблокировать.

Дуров также заверил, что не был лично в курсе возникших проблем.

Он сообщил, что администрация сервиса заблокировала все каналы, указанные индонезийскими чиновниками, и готова расширить сотрудничество с властями страны. Он направил в Министерство связи и информационных технологий Индонезии электронное письмо с планом “трехэтапного разрешения” ситуации. Помимо создания особой группы модераторов со знанием индонезийского языка для оперативного отслеживания контента Дуров также предлагает наладить прямой канал связи с чиновниками в Джакарте.

23 июня руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выступил с открытым письмом к Дурову с призывом зарегистрировать Telegram в России по “закону Яровой” как “организатор распространения информации”. В противном случае он пригрозил заблокировать ресурс. Чиновник заявил, что Дуров игнорирует безопасность пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и прочим преступникам. Владелец Telegram обвинения отмел, заявив, что только с начала июня сервис заблокировал больше 5 тысяч публичных каналов и групп, в которых пропагандировался терроризм.

25 июня Жаров предупредил, что время до блокировки Telegram “исчисляется днями”. 26-го числа ФСБ заявила, что организаторы и участники апрельского теракта в петербургском метро использовали именно Telegram. Именно этот сервис, отметили в спецслужбе, пользуется наибольшей популярностью, поскольку обеспечивает особенно надежное шифрование.

В тот же день Telegram представил пользователям средство обхода блокировки.

Однако 28 июня Дуров представил данные для включения Telegram в реестр, и в тот же день сервис был зарегистрирован по “закону Яровой”.