Суббота, 15 июля 2017

Донецкий журналист и писатель Станислав Асеев (псевдоним Васин), похищенный в начале июня боевиками ДНР, “арестован по делу о шпионаже”. Об этом сообщил на своей ФБ-странице бывший депутат Верховной рады Украины, член партии “Альтернатива” Егор Фирсов со ссылкой на письменное подтверждение, предоставленное матери журналиста “министерством госбезопасности ДНР”.

Журналистам, которых ранее похищали в ДНР, также вменялась статья “уголовного кодекса” о шпионаже, заметил Фирсов. “По этому обвинению его могут “осудить” на 12-14 лет”, – написал депутат (статья 321 “УК ДНР” предусматривает от 10 до 20 лет колонии, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время – смертную казнь с конфискацией имущества).

Фирсов добавил, что матери Асеева дали возможность увидеться с похищенным. “Стас держится хорошо, – говорится в публикации. – Понимает, что на справедливый суд надеяться не стоит. Его единственная надежда – это обмен пленных”.

Асееву 28 лет. Он автор сборника рассказов и романа “Мельхиоровый слон”. Под псевдонимом Васин писал для украинских СМИ репортажи из Донецка.

Как передавало “Радио Свобода”, мать журналиста последний раз общалась с ним 2 июня. На другой день, 3-го числа, радиостанция не получила от него ожидаемого сообщения. Последующие попытки выйти на связь с журналистом результата не дали. Между тем в квартире Асеева в Донецке были обнаружены следы обыска; компьютер пропал, а личные аккаунты журналиста оказались взломаны.

8 июня украинские власти объявили о возбуждении дела по факту исчезновения Асеева. 12-го числа прошлого месяца Национальный союз журналистов Украины обратился к международным миссиям в Донецке с просьбой помочь выяснить местонахождение журналиста.

В защиту похищенного выступили, в частности, “Репортеры без границ”, Европейская и Международная федерации журналистов, ассоциация “Свободное слово”, нью-йоркский Комитет защиты журналистов (CPJ), Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека, ОБСЕ.

В пятницу Human Rights Watch заявили, что Асеева удерживают боевики ДНР. Между тем сами боевики это до самого последнего времени опровергали. В ту же пятницу, 14 июля “МВД ДНР” объявило журналиста в розыск как пропавшего без вести.