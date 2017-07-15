Суббота, 15 июля 2017

В поселке Динас в черте Первоуральска, Свердловская область, во время празднования “дня металлурга” вечером в субботу пьяный гражданин забрался на памятник Ленину, стоящий у ДК, а при попытке спуститься вниз отломал статуе голову. Об этом сообщает “Наша газета”.

“Понаехала сюда куча полиции, все что-то делают, а у Ленина нет головы, и она вот там вот лежит раздробленная внизу”, – заметила на своем youtube-канале местная жительница Мария Попова.

Как передает свердловский главк МВД, подозреваемого в инциденте задержали. Им оказался 32-летний мужчина по имени Денис. Заявляется, что он длительное время употребляет наркотики.

На Дениса оформили административный протокол (как можно предположить, по части 1 статьи 20.1 КоАП – мелкое хулиганство, до 15 суток ареста). Протокол должен быть рассмотрен мировым судьей в воскресенье.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении против подозреваемого дела по статье 214 УК (вандализм). Вероятно, речь идет о части 1 этой статьи, предусматривающей до трех месяцев ареста.

Год назад, в ночь на 15 июля 2016 года, в чувашском городе Канаш двое пьяных молодых людей 18 и 19 лет, ранее не попадавших в поле зрения полиции, побили памятник Ленину деревянными палками. отломав статуе фрагменты лицевой и лобной частей. Подозреваемых задержали по доносу очевидца. Наутро, протрезвев, они затруднились объяснить свой поступок и заявили, что раскаиваются в содеянном.

18 января нынешнего года один из задержанных был осужден в особом порядке к 250 часам обязательных работ по части 1 статьи 214 УК. Почему дело возбудили в отношении лишь одного нападавшего, не уточнялось.