Суббота, 15 июля 2017

В Финляндии в субботу вступил в силу закон, расширяющий полномочия властей в случае угрозы безопасности государства со стороны военных без знаков различия. Об этом тогда же сообщило Yle.

Документом внесены изменения в закон о территориальном наблюдении и Уголовный кодекс страны. В Минобороны Финляндии заявляли, что эти поправки позволят лучше обеспечить неприкосновенность страны с учетом изменившейся ситуации в мире и дадут возможность эффективнее отражать новые угрозы.

Под группой военных без знаков различия в новом законе подразумеваются силовики, действующие либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с его согласия. Эти военные организованы, оснащены и вооружены.

Закон устанавливает для “зеленых человечков” абсолютный запрет на въезд в Финляндию и пребывание там. За нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность.

“Зелеными человечками” называли спецназовцев ГРУ в форме без знаков различия, которые в конце февраля 2014 года высадились в Крыму и оккупировали этот украинский регион.

В августе 2014 года министр обороны Финляндии Карл Хаглунд сообщил, что его страна и Швеция откроют свои территории для размещения сил быстрого реагирования НАТО в случаях катастроф, чрезвычайных ситуаций, угроз безопасности этих стран, а также во время учений.

В январе 2016-го МИД Финляндии заявил, что власти страны просчитывают последствия возможного вступления в НАТО.

В июле прошлого года Владимир Путин предупредил, что в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс Москва предпримет ответные действия.

В октябре Финляндия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Оно, в частности, предполагает увеличение числа совместных учений и тренировок.